Своих бедер никогда стесняться не надо: какие шорты выгодно смотрятся на женских фигурах

Наконец наступило долгожданное лето, а вместе с ним из шкафов “повылазили” легкие воздушные юбки, шорты и топы с открытыми плечами.

В жару мы более критично смотрим на свое отражение в зеркале. Всегда находится деталь, которая нас не устраивает: то живот слишком большой, то грудь слишком маленькая, то ноги кажутся короткими.

Но мы забываем о том, что все люди индивидуальны. Каждое тело прекрасно по-своему, и мы должны научиться любить себя такими, какими мы есть.

Шорты незаменимы в жаркое время года. Но их покупка – головная боль многих девушек, особенно тех, кто испытывает проблемы с лишним весом. Благодаря нескольким профессиональным советам специалистов по стилю каждая женщина сможет подобрать для себя подходящую модель летних шорт. Разберемся, какие из них лучше подойдут на полные бедра, если вы хотите их скрыть.

Правильная посадка

Прежде всего нужно прояснить одну вещь: абсолютно каждая женщина, независимо от ее веса и формы тела, может носить то, что ей нравится. Шорты на полных бедрах действительно могут выглядеть потрясающе. Но чтобы создать великолепный силуэт, при покупке следует обратить внимание на некоторые советы по их крою.

Для того чтобы летом можно было скрыть полные ноги, нужно выбрать брюки правильной посадки. Мода предлагает шорты-бермуды, джинсовые шорты, однотонные или с узорами – они доступны во всех мыслимых стилях и длинах. Все модели спроектированы таким образом, что женщина может искусно скрыть или, наоборот, обозначить различные части своего тела.

Длина

Правильно подобранный крой позволяет прекрасно скрыть небольшие проблемные участки. Не слишком короткие и не слишком длинные – это будет оптимальная длина брюк для женщин с полными бедрами. Короткие брюки, которые ниже самой широкой части бедра, привлекают внимание и всегда создают отличную фигуру. Высокая талия также делает верхнюю часть тела визуально длиннее и может творить чудеса с полными бедрами.

Отводим внимание от ног

Помимо длины при покупке шорт для полных бедер важную роль играют цвет и узор. Для того чтобы иметь возможность скрыть ноги, вам следует сосредоточиться на верхней части тела в своей одежде. Воздушные топы и блузки-рубашки искусно подчеркнут плечи, зону декольте и будут притягивать взгляды окружающих. Даже эффектное украшение в виде массивного ожерелья может отвлечь взгляд от ваших ног.

Что касается материала шорт для полных женщин, то вы не ошибетесь, если выберете такие ткани, как вискоза, лен и хлопок. Стилисты не советуют использовать атлас и шелк.

Полосатый рисунок – одна из самых популярных модных тенденций года, а вертикальные полосы – отличный способ сделать ваши ноги длиннее, а бедра уже. Что касается цвета, отдавайте предпочтение приглушенным оттенкам и земляным тонам.

Классика, такая как белый, черный или темно-синий, тоже подойдет. Яркие неоновые цвета и эффектные принты, привлекающие внимание к ногам, рекомендуется игнорировать.

Когда дело доходит до шорт для полных бедер, самый главный совет – искать фасоны, которые не слишком облегают фигуру и имеют довольно свободный крой.

Модели джинсовых шорт с завышенной талией – лучший выбор для женщин с полными бедрами.