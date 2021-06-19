Как раскрасить стену в детской в симпатичный горошек. Получается аккуратно и очень мило смотрится

Использование трафаретной росписи в отделке стен открывает роскошные возможности для дизайна интерьера. Качественный, жесткий трафарет позволяет нанести текстурные рисунки шпатлевкой и создать неповторимый антураж в помещении. Самым простым вариантом нанесения изображения является использование краски и штампа, который легко сделать своими руками из подручного материала.

Что потребуется

В нашем доме закончены все глобальные работы, включая прокладку коммуникаций, выравнивание стен, укладку паркета и даже установку кухонной мебели и бытовой техники. Тем не менее в каждом помещении необходимо создать собственный антураж, одев стены в подходящий дизайн. Дочь давно просила нарушить белизну комнаты каким-нибудь декором. Ее предложения отличались креативностью и смелыми решениями, нас объединила любовь к разноцветным горошкам, их и было решено нарисовать на одной из стен.

Материалы и инструменты:

Кухонные губки.Краска акриловая нескольких цветов.Макетный нож или ножницы.Емкости небольшого размера для краски.

Я не художник, поэтому для нанесения горошков мне был необходим дополнительный инструмент – трафарет или штамп. Испробовав оба варианта, было решено использовать штамп из кухонной губки. Если вам проще пользоваться трафаретом, то самым надежным и доступным материалом для основы является пластиковая папка для файлов. Начертите на прозрачном пластике круг нужного размера и вырежьте его. После каждого использования протирайте следы краски. Трафарет получится многоразовым и стойким к повреждениям.

Подготовка

Работа со штампами немного проще, но их потребуется несколько штук. Прежде всего нужно вырезать основной инструмент, я использовала стандартную кухонную губку, у которой с одной стороны есть жесткая основа, которая поможет наносить слой краски с ровными границами. Положите губку жесткой стороной на стол и нарисуйте на поверхности поролона круг ручкой или маркером.

В качестве круглого трафарета можно обвести стакан, небольшую тарелку и т.д. Вырежьте штамп макетным ножом, он позволяет сделать края более ровными, ножницы сомнут мягкий материал, что неизбежно приведет к перекосам. Вам понадобится столько штампов, сколько цветов краски будет использовано в отделке стен.

Мы выбрали основной цвет настенного декора, остановившись на розовой палитре. Теоретически будет достаточно иметь в запасе банку белой и банку красной краски, чтобы получить несколько оттенков розового цвета. Но, плохо разбираясь в колористике, я купила три маленькие банки акриловой краски с нужными цветами. Для удобства малярных работ подготовьте три емкости, по одной на каждый цвет. Нелишним будет лист бумаги, чтобы промакивать на него излишки краски.

Штамповка

Если возле декорируемой стены установлена мебель, то отодвиньте ее на безопасное расстояние, застелите пол защитной пленкой. Возможно, вам, как и мне, понадобиться стремянка или стол, чтобы доставать до верхней части стены.

Налейте небольшое количество каждой краски в подготовленные емкости, окуните первый штамп мягкой стороной в краску, удалите излишки о край тарелки или сделав отпечаток на листе бумаги, важно, чтобы краска не текла. Приложите губку к стене, слегка нажмите, старайтесь распределить давление равномерно, чтобы цветовое пятно получилось одинаково насыщенным по всей площади.

Задумывая роспись, мы пришли к мнению, что красиво будет смотреться купонное размещение рисунка, то есть в верхней части стены количество разноцветных горохов будет сосредоточено более часто, а по мере продвижения к полу рисунок станет более разреженным.

Оказалось, что удобнее сначала нанести горошки одного цвета, добавить к ним круги немного более светлого оттенка и завершить роспись самым светлым тоном. По мере нанесения принта отходите от стены, чтобы понять, где не хватает определенных цветовых пятен, распределяйте рисунок согласно своему вкусу и понятию о гармонии.

Закрепление

Заполнив одну стену горошками, мы решили на этом остановиться, такой принт на четырех поверхностях может внести излишнюю суетливость в помещение детской и вызвать тревогу у ребенка.

Чтобы рисунок не истирался и не выцветал в процессе эксплуатации, краску стоит покрыть защитным слоем лака. Я использовала универсальный акриловый лак в баллончике, он легко распыляется по форме круга. Идеальное решение! Не забудьте проветрить комнату после окончания работ.

Поставьте на место мебель и наслаждайтесь игривым рисунком разноцветных горошков на акцентной стене. Мне понравилась сама идея и простота ее воплощения. Весь процесс занял не более 3 часов, а удовольствия доставил массу. Рисунок никогда не надоест, всегда будет вызывать положительные эмоции, он задорный, яркий и стимулирует фантазию. Каждый кружок может стать основой следующей росписи, например волшебных бус или сказочного леса из цветов. Акцентная стена в детской – это просто!