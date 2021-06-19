 

Доктор Мясников призвал россиян готовить окрошку на водке

19.06.2021, 9:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» порекомендовал гражданам использовать при приготовлении окрошки водку.

Мясников призвал россиян готовить окрошку на водке– Сейчас лето и освещающие супы – это прекрасный способ охладить организм, но сегодня, готовя окрошку или холодный борщ, нельзя забывать, что мы живём в период пандемии. Очень важно регулярно проводить дезинфекцию организма, как снаружи, так и изнутри. Хорошо известно, что спирт – это один из самых доступных антисептиков, но в чистом виде очень легко получить ожог слизистой. Поэтому лучше употреблять его в разбавленном виде, например, водку. На ней же можно готовить холодные супы, в том числе окрошку. Это позволит вам в процессе еды сразу же дезинфицировать рот и пищевод, – заявил Мясников.

Ранее Мясников призвал россиян быть умеренными в потребление спиртного и не выпивать больше одного литра водки за ночь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.03 / Уровень заражения SARS-Cov-2 более чем в два раза превышает официальные данные

16.01 / Минтруда готово дать ВРОТ каждому россиянину

14.05 / Канадский психолог объяснил причину коллекционирования советских картин

25.07 / Эксперт назвал способы защиты телефона и компьютера от вредоносных рассылок

15.03 / Мнение: В США начнут выплату компенсаций потомков жертв рабства и расовой дискриминации

29.03 / ВОЗ назвала «крайне маловероятной» версию об утечке SARS-Cov-2 из лаборатории в Ухане

01.02 / Ученые выявили связь между группой крови и темпераментом у мужчин

14.10 / Deutsche Welle уволила корреспондента за гендерную безграмотность

10.01 / Мнение: Фотографии, которые делал самый запоминающийся денди русского кубизма

10.11 / Мнение: Как АУЕ порождает Колумбайн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика