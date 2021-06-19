Доктор Мясников призвал россиян готовить окрошку на водке

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия-1» порекомендовал гражданам использовать при приготовлении окрошки водку.

– Сейчас лето и освещающие супы – это прекрасный способ охладить организм, но сегодня, готовя окрошку или холодный борщ, нельзя забывать, что мы живём в период пандемии. Очень важно регулярно проводить дезинфекцию организма, как снаружи, так и изнутри. Хорошо известно, что спирт – это один из самых доступных антисептиков, но в чистом виде очень легко получить ожог слизистой. Поэтому лучше употреблять его в разбавленном виде, например, водку. На ней же можно готовить холодные супы, в том числе окрошку. Это позволит вам в процессе еды сразу же дезинфицировать рот и пищевод, – заявил Мясников.

Ранее Мясников призвал россиян быть умеренными в потребление спиртного и не выпивать больше одного литра водки за ночь.

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