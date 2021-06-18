Скандалы: Футбольные коты и сметана

Владислав Черчесов попал в первую пятерку самых высокооплачиваемых тренеров ЕВРО: у него зарплата в два раза выше, чем у тренера бельгийцев, обыгравших Россию со счетом 3:0

В период Евро-2020 все, что связано с футболом, вызывает особый интерес, и, конечно, это относится и к финансовой составляющей. Как показывает сравнение гонораров тренеров национальных команд, доходы не всегда соответствуют достижениям – например, зарплата наставника сборной Бельгии Мартинеса, подопечные которого наголову разнесли российских футболистов в первом групповом матче, вдвое ниже, чем у Станислава Черчесова?

Считается, что футбольный тренер – весьма и весьма прибыльная профессия, однако, некоторые из ее представителей могли бы с этим поспорить. Как следует из рейтинга зарплат тренеров Евро-2020, который появился в сети и частично опирается на неофициальные источники, далеко не все тренеры гребут деньги лопатой.

Антилидером рейтинга является главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски: его гонорар за год составляет всего 90 тысяч евро в год. На фоне коллег это более чем скромная цифра. Недалеко от него ушли словацкий и датский специалисты Штефан Таркович (180 тысяч евро) и Маркку Канерва (190 тысяч евро). Датский тренер Каспер Юлманд тоже не может похвастаться выдающимся заработком (270 тысяч евро в год). Впрочем, это самый низ рейтинга, а верхняя десятка самых высокооплачиваемых тренеров выглядит весьма интересно.

10. Роберто Мартинес (Бельгия), 1,2 миллиона евро

Испанский тренер возглавил бельгийскую национальную команду почти пять лет назад, в августе 2016 года. За это время сборная Бельгии успела выиграть бронзу ЧМ-2018, показав лучший в своей истории результат на мировом первенстве. В настоящее время Бельгия возглавляет рейтинг ФИФА, и в это достижение Мартинес тоже внес весомый вклад. Осенью ее ждет борьба за титул в Лиге наций: в полуфинале ей предстоит встреча с французами. Что касается чемпионатов Европы, для Бельгии они складывались крайне неудачно: в период с 2004 по 2012 год ей ни разу не удалось отобраться в финальную часть континентального первенства, а в 2016 году команда добралась до четвертьфинала и вылетела, проиграв сборной Уэльса. На юбилейный Евро-2020 бельгийцы настроены очень решительно, и их недаром считают одними из фаворитов турнира. Мартинес заявил по этому поводу, что «красные дьяволы» установили высокую планку, завоевав бронзу на мундиале, и намерены продолжать в том же духе и заявить о себе на Евро. Главная цель команды – победа в финале.

9. Владимир Петкович (Швейцария), 1,32 миллиона евро

Петкович пришел тренировать швейцарскую сборную после чемпионата мира 2014, и его руководство дало свои плоды: в 2016 году швейцарцы успешно отобрались на Евро-2016, а потом вышли в плей-офф. Выход в 1/8 финала, из которой команда вылетела, уступив сборной Польши, стал лучшим достижением Швейцарии на континентальном турнире. Через два года Петкович так же ровно вывел подопечных в плей-офф ЧМ-2018, где сборная, как и на предыдущем Евро, вылетела из 1/8 чемпионата после неудачной встречи со шведами. Кроме того, под началом специалиста сборная Швейцарии добралась до полуфинала Лиги наций в сезоне 2018/19, уступив там Португалии со счетом 1:3.

На нынешнем чемпионате Европы соперниками сборной Швейцарии по группе стали Италия, Уэльс и Турция. Команда претендует на выход из группы и рассчитывает установить новый рекорд, пробившись выше 1/8 финала.

8. Луис Энрике (Испания), 1,5 миллиона евро

Энрике начал работу в сборной Испании летом 2018 года, сразу после чемпионата мира по футболу, оказавшегося для испанцев не самым удачным- они вылетели из 1/8 финала после поражения в матче со сборной России. Через год тренер вынужденно покинул команду по семейным обстоятельствам – у него умерла дочь, и Энрике понадобилось некоторое время на то, чтобы прийти в себя после случившегося. На этот период должность главного тренера занял его ассистент Роберт Морено. Именно под его руководством команда прошла квалификацию на Евро-2020. Осенью сборную ожидает полуфинал Лиги наций, в котором она встретится с командой Италии.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом Луис Энрике попросил снизить ему зарплату на 25%. Это позволило федерации футбола Испании сэкономить 350 тысяч евро за год. В 2021 году зарплата вернулась на прежний уровень.

Пока Энрике не может похвастаться выдающимися достижениями. Первый матч на Евро-2020 против сборной Швеции окончился ничьей. Возможно, в следующих встречах его подопечные смогут собраться и показать более решительную и результативную игру.

7. Роберто Манчини (Италия), 2 миллиона евро

Хорошо знакомый российским любителям футбола итальянский специалист Роберто Манчини возглавил национальную сборную летом 2018 года, вдвое потеряв в зарплате, если сравнивать с его гонораром в санкт-петербургском «Зените». Во главе с ним итальянская национальная команда успешно выступила в квалификации Евро-2020, одержав победу в десяти матчах ид десяти, а осенью встретится с испанцами в полуфинале Лиги наций. Весьма показательным стал и матч-открытие чемпионата Европы, в котором сборная Италии уверенно расправилась с турецкой командой со счетом 3:0.

Несколько недель назад Манчини подписал новый контракт с итальянской федерацией футбола: его зарплата поднимется до трех миллионов евро в год на ближайшие пять лет. Евро-2020 – его первый масштабный турнир в статусе главного тренера сборной Италии.

6. Фернанду Сантуш (Португалия), 2,25 миллиона евро

Сантуш занял должность главного тренера сборной Португалии в сентябре 2014 года, и за это время успел добавить в копилку команды несколько больших трофеев. Главным из них на данный момент стала победа на Евро-2016: несмотря на неуверенное прохождение отбора и три ничьи на групповом этапе, португальцы смогли переломить ход турнира, выиграв у Хорватии, Польши, Уэльса и, наконец, одержав победу в финале над сборной Франции.

Кубок конфедераций, предшествовавший ЧМ-2018, принес Португалии треье место. Правда, мировое первенство оказалось для команды не слишком удачным – она вылетела из 1/8 финала, уступив сборной Уругвая. Зато в 2019 году Сантушу удалось справиться с новым вызовом и привести Португалию к чемпионству в Лиге наций. Едва ли на нынешнем Евро-2020 португальцы будут так же убедительны, как пять лет назад, но в футболе возможно все, и подопечные Сантуша, попавшие в «группу смерти», настроены на борьбу за очередной титул.

5. Станислав Черчесов (Россия), 2,5 миллиона евро

Станислав Черчесов сменил на посту главного тренера Леонида Слуцкого в сентябре 2016 года после провала сборной России на Евро-2016. Пожалуй, единственное достижение, за которое российские болельщики могут поблагодарить специалиста, это выход из группы на домашнем ЧМ-2018 и победа над сборной Испании в 1/8 финала. На другой чаше весов – невыход из группы в Кубке конфедераций 2017 года, провальные выступления в Лиге наций, в том числе, 5:0 в матче с командой Сербии, невнятная игра подопечных Черчесова даже в товарищеских матчах, а также неоднозначные высказывания в сторону перспективных игроков и сомнительные решения по составу. Под большим вопросом находится и выход России на ЧМ-2022 в Катаре.

Черчесов входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров сборных в мире, однако российская национальная команда не входит ни в число полуфиналистов крупнейших турниров, ни даже в тридцатку лучших сборных рейтинга ФИФА. Еще перед мундиалем гонорар российского тренера объясняли тем, что риски для наставника сборной очень высоки – потом может быть очень проблематично найти новую работу, а значит, необходима некая «подушка безопасности» – этим и объясняется зарплата, в 27 раз превышающая, например, гонорар Ангеловски.

На Евро-2020 сборная России входит в число аутсайдеров, и прошедший матч с бельгийцами лишь стал дополнительным аргументом в пользу этого мнения.

4. Гарет Саутгейт (Англия), 3 миллиона евро

Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года, и под его руководством команда показала высокий результат на ЧМ-2018, добравшись до полуфинала и оказавшись на четвертом месте среди участников мирового первенства. Это стало лучшим достижением англичан за последние 28 лет. Лига Наций принесла подопечным Саутгейта бронзу после победы над швейцарцами в матче за третье место.

На текущем Евро-2020 Англия претендует на титул: сейчас ее сборная отличается самым дорогим составом среди стран-участниц, а первый матч со сборной Швеции на групповом этапе турнира закончился победой англичан со счетом 2:0. Впрочем, даже если Саутгейту не удастся покорить вершину континентального первенства, аналитики считают, что он все равно останется на посту главного тренера сборной до ЧМ-2022.

3. Франк де Бур (Нидерланды), 3 миллиона евро

Говорить о достижениях Де Бура пока еще рано: он принял бразды правления сборной Нидерландов совсем недавно, в конце сентября 2020 года. Перед этим он попробовал себя в роли главного тренера сначала в нидерландском чемпионате, затем в «Интере», «Кристал Пэлас» и американской «Аталанте Юнайтед», причем работа в зарубежных клубах была стабильно провальной.

Последние несколько лет были крайне неудачными для национальной команды – голландцы не участвовали в финальных этапах Евро-2016 и ЧМ-2018, не сумев пройти отбор, а также уступили в финале Лиги наций в игре против португальцев. Де Бур впервые выходит на большой турнир в качестве главного тренера сборной Нидерландов. До этого он выступал на Евро в качестве игрока и три раза становился бронзовым призером турнира – в 1992, 2000 и 2004 годах. Нидерланды нельзя назвать одним из фаворитов Евро-2020, но недавний матч со сборной Украины показал, что голландские футболисты намерены заявить о себе после долгого отсутствия на крупных турнирах.

2. Дидье Дешам (Франция), 4,39 миллиона евро

Дешам тренирует сборную Франции уже довольно давно, он занял пост главного тренера команды после Евро-2012 – на этом турнире французы добрались до четвертьфинала. При Дешаме Франция постепенно выбралась в мировые футбольные лидеры. Первым мощным достижением стало серебро Евро-2016. Что касается чемпионата мира, на мундиале в 2014 году команда дошла до 1/4 финала, а в 2018 – победила в матче с Хорватией в финале мирового первенства и завоевала титул чемпиона мира. Кстати, Дешам третьим в истории после бразильца Марио Загалло и немца Франца Беккенбауэра стал победителем чемпионата мира по футболу сначала в роли игрока, а потом – главного тренера.

Сейчас настала очередь реванша за прошлый Евро. По стоимости состава национальная команда Франции суммарно уступает английской сборной, однако уровень отдельных игроков и достижения последних лет превращают ее в основного претендента на титул чемпиона Европы. Матч между сборными Франции и Германии, состоявшийся в рамках первого тура группового этапа турнира, это показал.

1. Йоахим Лёв (Германия), 4,75 миллиона евро

Лёв, который вполне заслуженно занимает лидирующую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых тренеров европейских сборных, работает в сборной Германии уже много лет – сначала он являлся ассистентом Юргена Клинсманна, а в 2006 году сменил его на руководящей должности. В течение прошедших пятнадцати лет тренер бундестим на его счету было собрано немало трофеев: серебро Евро-2008, бронза ЧМ-2010, бронза Евро 2012 и 2016 года, и, наконец золото ЧМ-2014 и Кубка конфедераций 2017. Пожалуй, единственным провалом знаменитого тренера является невыход в плей-офф на последнем мировом первенстве, за которое Лёв подвергся резкой критике. В скором времени он намерен покинуть пост наставника сборной – независимо от того, какими будут результаты Евро-2020, хотя его контракт все еще действует. На нынешнем турнире Германия попала в «группу смерти», а ее первый матч со сборной Франции закончился поражением. Тем не менее, высока вероятность, что команда выйдет из группы и сможет достаточно высоко продвинуться по турнирной лестнице.

Антон Надточеев