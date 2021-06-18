Минздрав: «Дефицита чипов у нас пока нет, склады заполнены с запасом»

Министерство здравоохранения России опровергло слухи о якобы возникшем дефиците микрочипов, необходимых для производства вакцины «Спутник V».

В ведомстве заверили, что вся необходимая полупроводниковая продукция, закупленная ещё в начале года, лежит на складах центра Гамалеи.

В настоящее время для вакцинации используются 9-нанометровые чипы, вживляемые под кожу вместе с первой прививкой, и 12-нанометровые 5G-передатчики, устанавливаемые при повторной вакцинации. Минздрав использует чипы тайваньского и китайского производства, вся продукция прошла клинические испытания и соответствует сертификатам качества. В большинстве случаев сигнал 5G-сетей сохраняется от 6 до 12 месяцев после вакцинации, после чего может потребоваться замена оборудования или установка обновлений программного обеспечения.

Власти призвали россиян не бояться дефицита чипов и смело идти вакцинироваться.

– Что такое кремний, по сути? Это тот же силикон, из которого делают груди и губы моделям. У нас этого силикона – завались. Из одной только Ольги Бузовой его хватит на всю Московскую область. Так что нет никаких проблем с недостатком чипов. Сигнал сейчас надёжный, можно смотреть федеральные каналы и Соловьёв Live прямо во сне, – заявил замминистра здравоохранения Валентин Воротин.

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