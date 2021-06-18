Стильная полка из картона и шпажек: подходит для легкого декора

Чтобы украсить дом, необязательно прибегать к глобальному ремонту. Можно использовать легкий декор из подручных материалов, который станет ярким акцентом в интерьере. При этом его создание не отнимет много сил и времени!

Воздушная подставка

Речь идет о полке для миниатюрных декоративных предметов или небольших растений. Конструкция выстраивается вокруг треугольной формы, а для работы понадобится минимум усилий и материалов:

картон;шпажки;малярная лента;клеевой пистолет;краска.

При этом картон необходимо вырезать в форме равностороннего треугольника. Понадобится ровно шесть деталей – на две полки. Склейте три треугольника слоями, чтобы получился один толстый, повторите с оставшимися. Чтобы сделать фигурку устойчивой, каждую из сторон закройте малярной лентой.

Шпажки обрежьте так, чтобы их длина была равна стороне треугольника. Даже чуть меньше. Из семи таких составьте равнобедренную трапецию (два треугольника рядышком и один перевернутый между ними). Зафиксируйте углы клеевым пистолетом, это основа будущей полочки.

На каркасе-трапеции с помощью клея разместите картонные подставки: одну на боковой грани, вторую – параллельно. Понадобятся еще четыре шпажки для усиления нижней части. Помимо этого, добавьте еще две длинные шпажки (длину придется рассчитывать отдельно), которые буду упираться в каркас и поддерживать край картонного треугольника.

Когда клей высохнет, используйте краску. Это придаст полке праздничный вид, защитит от пыли и влаги. Также красочный слой скроет разнородность конструкции и лучше ее зафиксирует.

Воздушная ступенчатая полка выглядит прелестно, хоть и уступает в прочности классическим аналогам. Но и ее основная задача именно в создании атмосферы, а не в хранении вещей.