 

Пока Канье не видит: Ирина Шейк на прогулке с Брэдли Купером в Нью-Йорке

18.06.2021, 11:32, Разное
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Поклонники светской хроники затаили дыхание и ждут, когда же 35-летняя модель Ирина Шейк и 44-летний рэпер Канье Уэст подтвердят или опровергнут свой роман, поэтому папарацци не упускают из виду супермодель из России ни на день. Вчера Ирина провела время с бывшим возлюбленным, 46-летним актером Брэдли Купером. Пара была замечена на улицах Нью-Йорка во время прогулки со своей четырехлетней дочкой Леей.

Для прогулки Ирина выбрала простой комплект из футболки с принтом в виде китовых хвостов и черных расклешенных брюк. Малышка Лея гуляла с родителями в зефирном розовом платье. На Брэдли были брюки песочного цвета и синяя рубашка. Все трое были в приподнятом настроении и радостно общались между собой.

Ирина Шейк и Брэдли КуперБрэдли и Лея Купер

Ирина Шейк и Брэдли Купер встречались четыре года с апреля 2015-го. Два года спустя знаменитости стали родителями – у них появилась дочка Лея. Модель и актер разошлись мирно и им удалось не просто сохранить хорошие отношения, а стать настоящими друзьями. Они регулярно видятся и во всем поддерживают друг друга. Так, недавно стало известно, что Купер не против новых отношений бывшей возлюбленной и “одобряет любой ее выбор”.

Брэдли полностью поддержит любой выбор Ирины. Он просто хочет, чтобы она была счастлива, – заявил источник изданию Us Weekly на прошлой неделе. Напомним, что модель Ирина Шейк и рэпер Канье Уэст, который сейчас разводится с Ким Кардашьян, провели несколько дней вместе на юге Франции, в Провансе. Об этом сообщил ряд иностранных СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев. Кроме того, в сети появились снимки папарацци, на которых Канье и Ирина гуляют по территории роскошного бутик-отеля Villa La Coste в живописной французской провинции. Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Ирина Шейк, как говорят очевидцы, стала главной гостьей праздника. Пишут, что пара провела в Провансе четыре дня, и на частном самолете вместе вернулись в Америку.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми, 2018 год



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