Контрастное умывание и крем с кофеином: как быстро избавиться от утреннего отека на лице

Наступило настоящее жаркое лето, которое принесло с собой первые проблемы. Из-за повышенных температур мы все пьем больше воды, жажда мучает иногда даже по ночам. При таком питьевом режиме по утрам часто возникают отеки, делающие наше лицо не слишком красивым. Что же делать? Вот несколько способов снять отеки быстро и просто, а также предотвратить их появление.

Контрастное умывание

Можно, конечно, положить лед на лицо, но это неприятно и небезопасно. Есть риск застудить нерв или лицевую мышцу, тогда возникнут проблемы куда серьезнее отека. А вот контрастные ванночки станут лучшим решением. Теплая вода помогает расширить сосуды, а холодная, наоборот, их сжимает. Со стенок сходят все бляшки, шлаки, которые потом безопасно выводятся, не оставляя следов.

Чередование тепла и холода снимает воспаление, припухлость быстро уменьшается. После смачивания кожи теплой водой нанесите очищающий мягкий гель, а потом сполоснитесь прохладной водой, но не слишком холодной. Это сузит поры и уменьшит покраснения. Отек тоже пройдет быстро и безболезненно.

Массаж лица

При отеках любой части тела хорошо помогает лимфатический дренаж. Он в считаные минуты снимет отек с лица. Есть в продаже специальные устройства, воздействующие на кожу путем микроимпульсов. Можно взять простой ручной нефритовый массажер или плоские кристаллы из розового кварца или нефрита. Это очень эффективные средства по уходу за телом.

Если никаких особых приспособлений нет, сделайте простой массаж лица руками. Процесс дренажа тут же ускорится, массаж быстро ускорит синусы и уменьшит задержку в организме жидкости. Это и есть наиболее частые причины утренних отеков лица. Перед началом процедуры нанесите свой любимый крем или масло. Начните мягкими движениями пальцев двигаться от центра лица к периферии вот по таким линиям:

от носа через скулы к вискам;от рта к ушам;от подбородка к ушам;от носа к линии роста волос надо лбом;от лба к вискам.

Убедитесь, что отек не из-за аллергии

Утренний отек может быть признаком аллергии на что-то поблизости. Если вы обнаружили, что для появления отека нет других причин (вы не пили много воды на ночь, не ели соленую пищу), то обратитесь к медикам. Вам проведут несложный тест на аллергию.

Это может оказаться непереносимость некоторых продуктов, реакция на новую косметику и многое другое. Отек на лице из-за аллергии может быть опасен. Если он будет усиливаться, есть риск перекрытия дыхательных путей. Вот когда следует обратиться к врачу:

Если отек лица внезапный, сильный и болезненный.Когда у вас жар. Отек лица вместе с лихорадкой могут указывать на инфекцию.Если у вас затрудненное дыхание.

Кремы или сыворотки с кофеином

В современной косметике часто присутствует кофеин. Он помогает сгладить морщины, снять отечность и устранить темные круги. Покупайте кремы, где на упаковке в составе указан кофеин, и лучше, если он будет в первой пятерке ингредиентов. Этот компонент ускорит циркуляцию крови и выведет из тканей лишнюю жидкость. Косметика с кофеином дает быстрый и сильный лифтинг-эффект.

Как предотвратить отек лица?

Всегда лучше заранее избежать проблем, чем потом их устранять. Вот что поможет не сталкиваться с отеками:

Попробуйте упражнения для лица, чтобы улучшить кровообращение и подтянуть его.Больше отдыхайте.Принимайте только антигистаминные, антибиотики и обезболивающие, назначенные врачом.Не пейте много воды вечером и тем более ночью.Избегайте средств по уходу за кожей, содержащих салициловую кислоту, бензоилпероксид и ретиноиды, поскольку они могут усилить отек лица.Избегайте чрезмерного употребления алкоголя, обработанных и соленых продуктов. Они имеют тенденцию удерживать воду в организме, из-за чего ваше лицо выглядит опухшим. Запасайтесь фруктами, овощами и цельнозерновыми продуктами.Обязательно удалите весь макияж перед тем, как лечь в постель. Избыток его может вызвать воспаление кожи.Избегайте продуктов, на которые у вас может быть аллергия.