“Я убежала в никуда”: Ирина Грибулина рассказала о неудачных браках

Биография музыкальной исполнительницы Ирина Грибулиной подтверждает высказывание из кинокартины «Москва слезам не верит»: «В сорок лет жизнь только начинается». Данный период жизни ознаменовался для певицы не только продолжением творчества, но и рождением наследницы.

Неудачные браки

Личная жизнь Ирины Грибулиной наполнена официальными браками и многочисленными романами. Она четыре раза была замужем, а в одном из интервью упоминает еще 3 возлюбленных.

Мать и отец первого супруга Грибулиной, за которого она вышла в юности, дружили с Брежневым. Ирина ощущала себя в высокопоставленной семье, как в клетке. Родители мужа противились ее выступлениям на телевидении.

Второй муж Грибулиной по национальности был венгром. Андрош был реставратором икон, но выяснилось, что он занимался контрабандой. Когда на его деятельность обратили внимание вышестоящие органы, Андрош сбежал, а музыкальной исполнительнице пришлось отвечать на вопросы людей, которым задолжал ее муж.

Болезненный союз

Самым долгим и мучительным в биографии артистки был союз с фотографом Владимиром Маргойтом. Супруг написал слова таких песен Ирины Грибулиной, как «Недотрога», а также «Разведенные мосты», «Рыбы, птицы, звери». По музыкальному произведению «Ссора» сняли один из первых в Советском Союзе клипов, в котором супруги изначально ругаются и рассказывают людям о противоречиях, а потом нежно мирятся.

Но скандалы Грибулиной и Маргойта, проживающих в Юрмале, не заканчивались хорошо, как у персонажей песни. Союз с Владимиром напоминал токсичные отношения героев в телесериале «Большая маленькая ложь». Ревность заканчивалась драками, потом примирением. Беременности Ирины завершались выкидышами.

Прожив десять лет с Маргойтом, артистка сбежала из Латвии в столицу и очень скоро связала себя узами брака с итальянцем. Четвертый союз продлился в два раза меньше третьего. Причиной официального расставание Грибулиной с щедрым жителем Апеннинского полуострова стала мечта супруга о детях. Когда доктора поставили артистке диагноз «бесплодие», Марио завел роман на стороне.

Романы

Кроме официальных браков музыкальная исполнительница имела двухлетний роман с Николаем Еременко-младшим. По признанию Ирины, она отвергла предложение выйти замуж от знаменитости, так как дружила с супругой актера Верой и не хотела рушить семью.

Расставшись с Марио, Грибулина стала молить Всевышнего о наследнике. Очень скоро у Ирины завязались романтические отношения с красивым мужчиной, которые завершились рождением дочки Насти. Ирина стала мамой в 43 год. Поздней любовью певицы стал Константин Риттель-Кобылянский. Большая разница в возрасте не помешала флирту перерасти в роман.