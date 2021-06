Love is in the air: Орландо Блум и Кэти Перри путешествуют по Венеции

В эти дни любой, кто окажется в Венеции, может увидеть знаменитую пару – Кэти Перри и Орландо Блума, которые, скорее всего, не откажутся сфотографироваться с поклонниками на память. Певица и актер уже несколько дней отдыхают в сердце Италии. Там они ведут себя как обычные туристы: осматривают достопримечательности, делают фото на память, едят пиццу, катаются по каналам на гондоле, не забывая о традиции – поцеловаться, проплывая под Мостом Вздохов (Ponte dei Sospiri) на удачу. Орландо опубликовал фото, сделанное именно в этом легендарном месте. Куча пиццы и поцелуй под мостом на удачу, – подписал Орландо фото и видео. Компанию Орландо и Кэти составили дети – 10-летний Флинн, сын Блума от брака с Мирандой Керр, и 10-месячная малышка Дейзи. В Instagram звезда “Пиратов Карибского моря” не стал публиковать кадры с детьми, однако они попали в объективы местных папарацци. Молодые родители еще раз доказали, что путешествовать даже с самыми маленькими детьми вполне возможно. Так, Орландо во время пеших прогулок по Венеции носил дочку на себе в рюкзаке-кенгуру. Кэти Перри и Орландо Блум Напомним, о том, что между Орландо Блумом и Кэти Перри все серьезно, стало известно в январе 2016 года на афтепати “Золотого глобуса”. Вскоре папарацци предоставили подтверждение их связи в виде фотографий с романтического отдыха на Гавайях. В марте 2017-го пара официально распалась, а в феврале 2018 года вновь сошлась. На День святого Валентина год спустя Орландо сделал Кэти предложение. Свадьба должна была состояться прошлой весной, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить. А летом 2020-го Кэти родила дочку. Несмотря на то, что папарацци ловили Пэрри с кольцом на безымянном пальце, сильно напоминающем обручальное, и делали вывод, что пара тайно поженилась, сами артисты комментариев по этому поводу не дают. Поэтому поклонники предполагают, что в Венецию Кэти и Орландо приехали не только погулять, но и выбрать место для будущего свадебного торжества. Кстати, влюбленные путешествуют по Италии уже не в первый раз: в сентябре 2019 года они были замечены в Риме. Кэти Перри и Орландо Блум в Риме, сентябрь 2019 года