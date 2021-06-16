На фоне развода родителей: дочь Билла и Мелинды Гейтс отпраздновала девичник

Старшая дочь основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды – 25-летняя Дженнифер – собирается замуж за экономиста и спортсмена-конкуриста Наиля Нассара. Незадолго до свадьбы невеста по традиции устроила девичник. Вместе с подругами, сестрой и мамой Дженнифер провела веселый день в Санта-Барбаре. Небольшой фотоотчет о мероприятии девушка опубликовала в своем Instagram, поблагодарив друзей за праздник.

Девичник мечты! Спасибо моим любимым леди за праздник. Мое сердце разрывается от любви, – подписала пост Дженнифер Гейтс.

Невеста и ее подруги днем провели время на пляже, занимались йогой в одинаковых спортивных боди, пили джин-тоник и фотографировались, а после заката веселились на вечеринке в отеле Rosewood Miramar Beach. Праздничное настроение не испортил даже громкий бракоразводный процесс ее родителей. Сейчас родители девушки Билл и Мелинда Гейтс разводятся со скандалом и разделом имущества. Они объявили о расставании в начале мая после 27 лет брака. Среди причин развода западные СМИ называют многочисленные измены мистера Гейтса и контакты основателя Microsoft со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Дженнифер с сестрой Фиби

Напомним, Дженнифер Гейтс и Наиль Нассар обручились зимой 2020 года. Об этом наследница одного из самых богатых людей планеты сообщила в социальной сети, опубликовав фото с любимым.

Наиль Нассар, ты особенный. Ты поставил меня в ступор в прошлые выходные, сделав предложение в самом памятном для нас месте на Земле. Я очень хочу провести свою жизнь с тобой – учась, развиваясь, смеясь и любя. Я говорю тебе “Да” миллион раз! – написала дочь Билла Гейтса.

Дженнифер Гейтс, выпускницу факультета биологии Стэндфордского университета, называют одной из самых скромных дочерей известных людей – Гейтс растил ее в строгости. Так, первый смартфон Джен получила только на 14-летие, причем могла пользоваться им лишь 45 минут в день. Зато увлечение дочери лошадьми Билл поддержал сразу, купив ей для тренировок участок за 37 миллионов долларов в штате Флорида. Успехи Дженнифер не остались незамеченными – вместе с дочерьми Стива Джобса и Стивена Спилберга она входит в американскую сборную по конному спорту. Дженнифер и Наиль

Дженнифер и Билл Гейтс