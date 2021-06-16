Ревнивый иностранец, бизнесмен Эрнест Рудяк и Никита Ефремов: три любви 35-летней Марии Иваковой

Известной телеведущей и блогеру Марии Иваковой 16 июня исполняется 35 лет. Она выглядит прекрасно, ухаживает за собой, ведет активную жизнь и не скрывает своего личного счастья. У нее были непростые отношения с мужчинами в прошлом, был даже не совсем удачный брак, но теперь, похоже, она нашла по-настоящему «своего» человека. Вот три главные любви Марии и то, как долго она шла к своему женскому счастью.

Абьюзивные отношения

Мария Ивакова

Еще до обрушившейся на девушку славы она пыталась строить отношения с иностранцем. Это позже с ее приходом на «Орел и решку» Мария стала понимать, насколько талантлива и как ее можно по-настоящему любить. А тогда она была робкой и не совсем уверенной в себе, чем и пользовался абьюзер. Он оказался тираном и неадекватным ревнивцем, хотя поначалу казался чутким и заботливым.

В начале романа 22-летняя Мария Ивакова считала, что судьба сделала ей редкий подарок. Она была без ума от своего избранника, имя которого сейчас даже не хочет вспоминать. Он очень скоро стал во всем контролировать девушку, поначалу маскируя свой тотальный прессинг под заботу. Мария была обязана каждый раз сообщать парню о своем местонахождении, если же она задерживалась ненадолго, он сразу звонил ее родителям с расспросами.

Попытки сохранить отношения

Мария Ивакова

Сама Мария так вспоминает этот период жизни: «Чтобы не раздражать парня, я почти растеряла друзей, перестала ходить на встречи, но даже это не помогло. Он ревновал страшно даже из-за просто случайного взгляда, брошенного мною на улице. Потом он стал читать мои переписки в интернете, взломал от почты пароль». Мания ревнивца развивалась стремительно, вскоре он даже стал давать волю рукам.

«Однажды на почве ревности он сильно толкнул меня, – рассказывала Мария в интервью, – он обесценивал мои мечты, называл мои амбиции в карьере «полной фигней». Но он умел очень тонко играть на чувстве вины. Получалось, что он хороший и заботливый, а я неблагодарная и ужасная, его совсем не ценю». Тиран начал даже портить вещи Марии, разбивать ее телефоны, не компенсируя при этом потери.

Сама Ивакова призналась, что оправдывала бойфренда долгое время, думая, что это нормально. Она говорила себе, что парень просто горячий, так сильно любит ее, перебесится и успокоится. Когда они жили в Дании, девушка поняла, что не хочет больше продолжать эту жалкую пародию на отношения. Она уехала в Россию под предлогом продления визы, а потом просто позвонила и сказала, что все кончено. Выслушав поток брани и угроз, она отключила телефон и навсегда перевернула эту страницу жизни.

Первый брак

Мария Ивакова и Эрнест Рудяк

После таких тяжелых отношений ведущая долго скрывала от всех свою личную жизнь. Поэтому в 2013 году ее фанаты были ошарашены новостью о том, что Ивакова вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Эрнест Рудяк, ведущий дела в строительной отрасли. Что же их могло сблизить? Ведь она медийная личность, далекая от бизнеса, а имя ее мужа не сходит со страниц журнала Forbes? Оказалось, они были давно знакомы и просто однажды поняли, что хотят быть вместе.

Свадьба проходила в Италии, среди живописных пейзажей. Рудяк тогда немало потратился на организацию пышного торжества. Идеальный газон с цветочной аркой, шикарно сервированные столы, гости в дорогих нарядах – атмосфера царила поистине сказочная. Но после пошли бытовые будни, а работа развела их по разные стороны планеты. Ивакова много снималась, летала по всему миру, муж-бизнесмен не мог оставить свое дело и следовать за ней.

Мария Ивакова и Эрнест Рудяк прожили в браке меньше двух лет. Официальной причиной расставания стала занятость обоих супругов. Надо отдать должное Эрнесту, он после развода оставил Марии московскую квартиру, а также все свои дорогие подарки. Сама Ивакова долго хранила молчание о разводе с бизнесменом, но потом решила пооткровенничать перед камерами.

Причина разрыва

Мария Ивакова

По словам ведущей, ей в то время попросту не хватило мудрости, чтобы попытаться сохранить брак. Она говорила так: «Я думала, что все в отношениях должно само получаться. Что если что-то не идет, не складывается, то и не судьба. Мы могли найти общие интересы, поработать над отношениями, но вместо этого просто отдалились друг от друга». Когда же оба поняли, что они расходятся в разные стороны, то просто позволили этому случиться.

Им удалось развестись мирно, без скандалов, даже остаться друзьями. Хотя поначалу было непросто. Ивакова говорит: «Когда о предстоящем разводе узнали мои подруги, они были в шоке. Они говорили, что мы идеальная пара, что я нигде больше не найду такого мужа. Я понимала, что они правы, но не могла уже остановить этот процесс разрыва. Я хотела быть честной с собой». После развода Мария осталась надолго одна, а вот Эрнест вскоре женился на модели, не желая прозябать в одиночестве.

Шуточная свадьба

Мария Ивакова и Антон Лаврентьев

После одного из выпусков «Орла и решки» фанатов ждал сюрприз: Ивакова и Лаврентьев поженились. Все было красиво и неожиданно, церемонию сыграли прямо в вертолете, пролетавшем над Лас-Вегасом. На Марии было белоснежное свадебное платье, а жених предстал в обычных джинсах и футболке. Пара по-настоящему обменялась кольцами, дала клятвы верности. Им даже выдали свидетельство, подтверждающее заключение брака.

Мария Ивакова и Антон Лаврентьев

Бумага эта, правда, не имеет юридической силы в России, но пару все равно стали поздравлять многочисленные поклонники. Многие действительно поверили, что молодые сыграли свадьбу на самом деле, однако это было просто постановочное шоу.

Мария Ивакова и Антон Лаврентьев

Они сами позже признались в этом, чем очень расстроили фанатов. Ведь Ивакова и Лаврентьев могли бы стать действительно красивой и яркой парой. Но между ними всегда была только дружба.

Роман с Никитой Ефремовым

Мария Ивакова и Никита Ефремов

Когда в мае 2019-го Марию Ивакову заметили с Никитой Ефремовым в VIP-ложе на футбольном матче, их тут же заподозрили в любовной связи. Позже летом они вместе пришли на свадьбу Регины Тодоренко, а в ноябре приехали на премию журнала Glamour и впервые показались в обнимку перед телекамерами. Теперь все поняли, что это роман. Сама Мария так описывала начало их отношений: «Мы были вместе на тренинге Саши Дзюбы. Он улыбался с насмешкой, чем заинтриговал меня, даже ввел в ступор. Я не успела опомниться, как состоялось первое свидание».

Оказалось, что у звезд было много общих друзей, даже удивительно, почему они ранее не общались. Мария признавалась, что о Никите слышала много противоречивого, что он очень сложный, бабник. Ведь его романы смаковали все СМИ, он встречался с такими красотками, как Анна Чиповская, Александра Фрид, Нина Гусева, Анна Михайловская. Был даже брак с Яной Гладких. Однако потом Мария узнала Никиту ближе и поняла, что представление о нем в прессе однобокое и неверное.

Бестактные вопросы и откровенные ответы

В феврале 2020-го Мария и Антон объявили, что сняли вместе квартиру, познакомили друг друга с родителями. Посыпались вопросы от журналистов и фанатов о том, скоро ли будет свадьба. Однако таких заявлений пара все никак не делала, а потом и вовсе стало известно, что Ивакова встретила этот Новый год в одиночестве. Все стали снова задавать вопросы, не расстались ли влюбленные.

Как оказалось, Мария и Никита просто не спешат ставить штампы в паспорте. Прошлый неудачный опыт не дает им возможности ошибиться на этот раз. Никита Ефремов сказал в интервью Ксении Собчак: «Мне кажется, что брак станет хомутом, я буду обязан трудиться, должен что-то кому-то. Это не дает мне быть свободным и честным, я должен быть уверен, что свадьба будет началом отношений, а не концом».

Фанаты в ожидании скорой свадьбы

Мария Ивакова и Никита Ефремов

Когда Ксения Собчак спросила Никиту прямо о планах на свадьбу, тот ответил неожиданно: «Я сейчас обсуждаю этот вопрос со своим терапевтом. Это сложно для меня, Маша это все понимает. Отношения у нас открытые, честные. Женитьба — очень серьезный шаг. Просто сейчас ответить «да» или «нет» было бы безответственно. Даже если я скажу: «Да, конечно», то буду знать, что внутри еще не готов».

Марию Ивакову не смущает такой расклад, пока фанаты могут быть спокойны — отношения сохраняются и развиваются. «Никита со мной честен, это главное, – говорит Мария. – Значит, все случится вовремя, это моя установка. Я не хочу, чтобы нам постоянно задавали эти бестактные вопросы». Ведущая давно уже протестует против того, чтобы женщин «сортировали» на категории замужних, одиноких, бездетных и т. д. Она советует всем освободиться от стереотипов и быть счастливыми.