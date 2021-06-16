Скандалы: Сбежавшего из США в России не посадят

Российский бизнесмен Николай Кречет, не севший на 20 лет в Америке, попал под проверку на родине

Как стало известно “Ъ”, ФСБ проводит проверку в отношении бизнесмена 51-летнего Николая Кречета. Десять лет назад господину Кречету удалось скрыться за границей от Сбербанка, который пытался взыскать с него полмиллиарда рублей. В США эмигранта обвинили в аферах с банковскими картами на сумму около $2 млн и едва не посадили на 20 лет, но перед вынесением приговора он опять сбежал — на этот раз в Россию, где чекисты проверяют его на предмет возможного сотрудничества с американской спецслужбой.

В 90-х фирма Nak Microware Николая Кречета являлась официальным дилером Hewlett-Packard, Canon, Xerox, Sony, Fuji. Однако известность он получил в 2013 году после выхода на профильном ресурсе banki.ru статьи «Их разыскивает Сбербанк». В ней сообщалось, что основатель Nak Microware не вернул банку кредиты на 507 млн руб. и банк гарантирует награду в 3 млн руб. тому, кто поможет разыскать активы должника. Тремя годами позже поиски имущества закончились, поскольку арбитраж признал Николая Кречета банкротом. Бизнесмен, впрочем, еще в 2011 году сбежал от кредиторов и правоохранителей в США.

Там господин Кречет приобретал технику Apple и подарочные карты сетевых универсамов Walmart и Target в офшорном штате Делавэр, а затем продавал их оптовикам в Нью-Джерси, где он жил, с небольшой наценкой. Это позволяло ему ежемесячно получать порядка $10 тыс.

Летом 2015 года Николая Кречета задержали. При избрании меры пресечения в окружном суде Нью-Джерси спецагент ФБР Эрин Брандт заявила, что считает господина Кречета участником преступной группы. Его предполагаемые сообщники, получая доступ к электронным базам банковских клиентов, изготавливали клоны их дебетовых карт и расплачивались ими за оргтехнику либо подарочные карты, на которые затем приобретались те же гаджеты. Роль же господина Кречета, по версии следствия, сводилась к реализации техники.

По данным ФБР, синдикат изготовил более 25 тыс. поддельных карт, а через одного только «скупщика краденого» Кречета прошло товаров на $2 млн.

При этом агент Брандт утверждала, что киберсиндикат контролируется «Братским кругом» — организацией, объединяющей преступников из стран бывшего СССР, а выйти на господина Кречета, по ее словам, удалось благодаря показаниям секретного агента.

Сам Николай Кречет пытался объяснить, что понятия не имел, откуда брал оргтехнику и подарочные карты его поставщик — эмигрант из Одессы Эдгар Рейн, оказавшийся агентом.

В тюрьме Old Essex County Jail, как рассказал “Ъ” господин Кречет, его соседями оказались в основном негры и латиноамериканцы, большую часть времени проводившие во внутреннем дворе тюрьмы с установленными там баскетбольным кольцом и столиком для игры в карты — его бизнесмен стал использовать для проведения шахматных турниров. Своих сокамерников он привлекал ставкой $50 к $1, вскоре став одним из самых состоятельных сидельцев.

Получить постоянное место за единственным компьютером Николаю Кречету тоже помогли его соседи. По словам экс-арестанта, этот компьютер не был подключен к интернету, а прочитать на нем можно было только свод законов Нью-Джерси, однако сидельцы использовали его для просмотра записанных на флешки порнофильмов. Господин Кречет, по его словам, написал «совершенно роскошную» жалобу в защиту афроамериканского «авторитета» и стал после этого штатным защитником заключенных.

К лету 2017 года отсидевшего в тюрьме два года господина Кречета перевели под домашний арест, а в 2018 году суд признал его виновным в скупке и продаже краденого. По мнению самого бизнесмена, прямых доказательств не нашлось, но присяжных впечатлили «страшилки» ФБР про русскую кибермафию.

Обвиняемому грозил 20-летний срок, но в декабре, накануне приговора, господин Кречет по совету своего российского защитника Юрия Кондратьева, считавшего его уголовное преследование политическим, покинул США.

День побега он приурочил к отъезду в Португалию своего приятеля, которому перед вылетом отдал свой мобильник (позднее ФБР сообщило, что Николай Кречет мог вылететь из Бостона в Лиссабон). Разрезав ремешок электронного браслета, бизнесмен забросил устройство в кузов припаркованного возле придорожного кафе трейлера и только после этого отправился в путь сам.

На рейсовых автобусах и попутках он пересек всю территорию США, а в районе Сан-Диего перешел границу и двинулся дальше на юг. Господин Кречет проехал Мексику, Гватемалу, Гондурас и, только оказавшись в Никарагуа, как пояснил сам беглец, «перестал опасаться выдачи».

Там, заручившись поддержкой российского консульства в Манагуа, господин Кречет в августе 2020 года вернулся на родину. Однако деньги, как и раньше, он зарабатывал в США, издавая брошюры с текстами американских законов и распространяя их через Amazon. Эта продукция, по словам господина Кречета, пользуется большим спросом в тюрьмах, где нет интернета.

Очередные проблемы у Николая Кречета возникли весной этого года, после того как он взял к себе в штат помощницу — бывшую сотрудницу силовой структуры. По версии господина Кречета, его секретарша решила навести справки о своем работодателе и выяснила, что тот разыскивается ФБР.

Женщина дистанционно связалась с агентом спецслужбы, представила ему досье на господина Кречета и получила за это $3 тыс. Их сотрудничество, впрочем, быстро пресекли сотрудники ФСБ.

Интересно, что вначале секретаря и ее начальника чекисты заподозрили в госизмене. Во всяком случае, в постановлении об обыске квартиры Николая Кречета сказано, что он проводится в рамках проверки хозяина на возможную причастность к преступлению, предусмотренному соответствующей ст. 275 УК РФ.

Несмотря на то что проверка еще продолжается, сотрудники ФСБ уже очевидно пришли к выводу о том, что господин Кречет Родине не изменял, а деятельность его помощницы если и могла причинить вред, то конкретному гражданину России, а не всей стране. Во всяком случае, предпринимателю, который прошел детектор лжи, уже вернули изъятые у него паспорт, ноутбук и мобильный телефон.

Сергей Машкин