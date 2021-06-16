“Очки всегда в тренде и спасают, если не выспалась”: бьюти-секреты стиля и ухода за собой от певицы Клавы Коки

Певица Клава Кока с недавних пор является кумиром современной молодежи. Многие девушки копируют стиль звезды и мечтают на нее походить. Исполнительница хита «Покинула чат» с удовольствием делится своими секретами красоты с поклонниками.

Стройность

При росте в 170 сантиметров артистка весит всего 51 килограмм. Когда-то она имела проблемы с лишним весом, но ей удалось обрести стройную фигуру благодаря своему увлечению танцами. По признанию певицы, когда выполняешь различные па, разучиваешь новые номера, то килограммы уходят незаметно.

Помимо танцев, Клава раз в неделю посещает тренажерный зал и занимается плаванием.

Артистка также изменила в свое время подход к питанию. Уже девять лет как звезда практикует вегетарианство. По словам Клавы, отказ от мяса поспособствовал тому, что состояние кожи стало лучше и самочувствие в целом улучшилось. Каждое утро артистка выпивает стакан воды с лимоном натощак, чтобы «запустить» пищеварительную систему.

Уход за кожей

Клава является большой поклонницей корейской косметики. По словам артистки, именно данная продукция хорошо увлажняет ее кожу, склонную к сухости. Каждое утро звезда умывается обычным мылом, а уже потом наносит крем. Также она использует тканевые маски с гиалуроновой пропиткой, чтобы кожа была гладкой и упругой. Ну а патчи помогают избавиться от кругов под глазами.

У Клавы есть лайфхак. Если не выспалась, то можно скрыться за очками. Артистка является большой поклонницей данного аксессуара: их у нее аж тридцать штук на разные случаи жизни. Очки помогают скрыть усталость плюс помогают в создании эффектного образа.

Гардероб

Клава признается, что в обычное время предпочитает носить толстовки и джинсы-бананы. За брендами звезда не гонится, поэтому спокойно покупает вещи из масс-маркета. Самый продуктивный шопинг получается за границей. Там Клава посещает шоурумы, где находит качественные вещи малоизвестных брендов. При выборе одежды артистка обращает внимание на цвет. Чем ярче и насыщеннее оттенки, тем лучше. Такие вещи повышают настроение и вам, и окружающим.

Вообще Клава склоняется к мысли, что одежда — это способ самовыражения и отображение внутреннего состояния души. Чем мрачнее наряды, тем депрессивнее настроение, и наоборот.

Что касается создания собственного уникального стиля, то певица считает, что образ состоит из мелочей, а не из одежды. Речь идет об аксессуарах в виде сережек, браслетов и т. д. Ну а в случае с Клавой ее визитной карточкой являются солнцезащитные очки.

Макияж

Макияж также дополняет стиль Клавы. Артистка делится своим лайфхаком по созданию гармоничного образа. Например, если она надевает красные штаны, то обязательно делает на глазах красные стрелки. В повседневной жизни певица предпочитает экспресс-макияж.

Сначала она наносит равномерно бальзам для губ, затем с помощью корректора маскирует синяки под глазами, красит ресницы водостойкой тушью с силиконовой щеточкой. Когда предстоят съемки, то незаменимым «инструментом» становится хайлатер.

Самым главным в макияже Клава считает брови. Они могут как преобразить образ, так и испортить его окончательно. Именно поэтому артистка ухаживает за бровями, поддерживает и корректирует их форму.

Волосы

Клава признается, что не экономит на продукции по уходу за волосами. Если шампуни, то самые качественные, профессиональные, а не из масс-маркета. Артистка обязательно пользуется термозащитным спреем, чтобы волосы не высушивались во время укладки, а также пару раз в неделю делает питательные маски, исходя из своего типа волос.

А вообще уход за шевелюрой певица доверяет стилисту и парикмахеру Владу Лисовцу. Именно он подбирает ту продукцию и те методы ухода, которые подходят именно Клаве.