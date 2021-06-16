Мужчина удалил часть своего мозга, чтобы избавиться от страха смерти и стал совершенно бесстрашным

Если не считать незначительных проблем с памятью и вниманием, Джоди сейчас лучше, чем когда-либо. Жизнь его во многих отношениях стала проще.

До недавнего времени 32-летнего жителя США Джоди Смита очень сильно мучило осознание того, что однажды он умрет.

Возможно, это отчасти было связано с тем, что его отец и брат погибли, когда он был еще подростком, а может быть причиной был какой-то физический дефект, из-за которого его нервная система плохо работала.

В любом случае страх неизбежной смерти практически круглосуточно поглощал его мысли, терзал, вызывал тревожность и лишал его умственной энергии.

До тех пор, пока он не решился на операцию по удалению части его мозга.

В основном ему вырезали правую миндалину (миндалевидное тело) – небольшую совокупность клеток у основания головного мозга, в которой находится составляющая цепь реакции человека на угрозу, анализирующая сенсорную информацию и, в определенных ситуациях, вызывающая те эмоции, которые мы обычно связываем со страхом.

С момента этой операции прошло четыре года и сейчас Джоди Смит ничего не боится. По крайней мере, на первичном, физиологическом уровне он стал совершенно бесстрашным.

"Когда я говорю, что больше не чувствую страха, я использую это слово для описания своего очень уникального чувства. Люди описывают многие вещи словом страх – например, "я боюсь девочек" или "я боюсь неудачи", – но я говорю о реальном страхе, который вы испытаете, столкнувшись со смертью или серьезными проблемами, вроде травмы или болезни. Это тот страх, который был у меня устранен", – рассказывает Джоди

По словам Смита, с тех пор, как он перенес сложную операцию на головном мозге, даже его страх рептилий был заменен более "логичной версией".

Смиту поставили диагноз эпилепсия в возрасте 26 лет. Примерно три раза в день без предупреждения он начинал испытывать краткие, сильные эмоциональные ощущения, которые заставляли его чувствовать, что что-то плохое вот-вот произойдет с ним или только что произошло, вызвав панику и реакцию "бей или беги". Даже для того, кто всю свою жизнь боролся с тревогой и экзистенциальным страхом, это было в новинку.

Первоначально не было ясно, что из себя представляют его эпилептические припадки; по большей части они были лишь незначительным неудобством. Но одни из них были хуже других.

В какой-то момент Смит почувствовал появление своих симптомов даже на обычном семейном сборе и, выйдя на улицу, чтобы подышать свежим воздухом, он потерял сознание. Через двадцать минут он очнулся и обнаружил, что спотыкается и ползает по соседскому двору, как пьяный. При этом он почти не помнит о том, как начал ползать. Вскоре после этого специалист по эпилепсии диагностировал его состояние.

"Хирургия была единственным способом предотвратить усиление судорог, дальнейшее повреждение моего мозга или возможную смерть. И вот, после двух лет попыток и безуспешных попыток вылечить свое состояние различными лекарствами, я пошел под нож".

Операция была двухэтапной. Сначала врачи имплантировали зонды глубоко в мозг Смита, а затем потратили неделю, пытаясь вызвать у него эпилептический припадок, чтобы точно определить местонахождение той части мозга, которая вызвала эту проблему. В течение этого времени, по словам Смита, он намеренно мучил себя, чтобы попытаться вызвать припадок – в основном, лишая себя сна и прослушивая Skrillex на полной громкости.

В какой-то момент, вспоминает он, врачи даже прописали ему пиво, чтобы попытаться сдвинуть дело с мертвой точки.

По истечении семи дней, после нейропсихологического обследования, хирурги в конечном итоге решили нацелиться на височную долю мозга: удалить переднюю половину правой височной доли, правую миндалину и правый гиппокамп, прежде чем скрепить его голову скобами.

Уже через три дня после операции Смит был выписан из больницы. И сразу же, по его словам, он заметил, что в нем что-то изменилось.

"Я был совсем другим сразу после операции. Я просто нервничал из-за шума, который раньше мог вызвать припадок, но у меня развилось несколько недостатков, включая СДВ (синдром дефицита внимания) и проблемы с памятью".

Однако через две недели Смит заметил кое-что еще: его постоянный страх перед пустотой рассеялся; его больше не беспокоил тот факт, что он рано или поздно умрет. На первый взгляд это казалось положительным моментом.

Однако только через год после операции он осознал, насколько резко сократились его реакции страха.

Это случилось однажды, когда он шел по Ньюарку, штат Нью-Джерси, когда случайная женщина крикнула группе из пяти одинаково одетых мужчин через улицу и указала на него. Мужчины приблизились, рассыпались веером по тротуару и быстро приблизились к Смиту.

Он сознательно без всякой неуверенности признал, что его сейчас собираются ограбить.

И все же, вместо того, чтобы дрожать, съеживаться или даже уклоняться от приближающейся толпы, он продолжал небрежно проходить сквозь их ряды. И для него это было такой же неожиданностью, как и для его потенциальных нападавших.

"Видимо их поразило мое отсутствие страха".

Вскоре Смит снова поймал себя на том, что ведет себя нехарактерно беспечно, когда его укусил паук.

"Я просто как бы посмотрел на это и я даже инстинктивно не смахнул его с себя. Я подумал: Ого, меня просто укусили, и это больно. Интересно, что мне теперь делать?"

Вскоре Смит начал экспериментировать со своими новообретенными способностями, проверяя пределы своей безумной храбрости, подвергая себя ранее ужасающим сценариям.

Вы знаете то физическое ощущение, которое возникает, когда вы стоите на высоком уступе и вглядываетесь в пропасть? Учащенное сердцебиение, потные ладони, покалывание в ногах. Смит искал это у себя и не находил.

Он потерял страх.

"Как заядлый путешественник, я часто оказываюсь возле скал, и теперь переживание страха у скал было совершенно другим. Я все еще не хотел падать и все равно чувствовал бы себя напряженным, если бы начал поскальзываться, когда карабкался, но я не чувствовал, что это часть страха".

"Именно тогда я начал немного экспериментировать со своим страхом: намеренно идя к скалам, чтобы увидеть, что скажут мои инстинкты".

Для Смита это был неожиданный побочный эффект. Никто не подозревал, что две инвазивные операции на головном мозге могут привести к тому, что он станет почти полностью бесстрашным; что это излечит его от хронического смертельного беспокойства и приглушит его инстинктивное отвращение к опасным сценариям.

Однако медицинские эксперты не были удивлены, узнав, что его темперамент внезапно изменился.

"Я говорил со своим нейрохирургом о том, что меня больше не пугает смерть. И он сказал: "Ага, имеет смысл. Я ведь удалил твою правую миндалину"."

Доктор Санне ван Рой, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Университета Эмори в США, уже много лет изучает последствия абляции (удаления) миндалины – и она тоже верит Смиту, когда он говорит, что не испытывал никакого страха после операции.

"Похоже, что удаление правой миндалины может привести к тому, что кто-то перестанет испытывать страх. Это полностью соответствует нашей серии случаев пациентов с эпилепсией, перенесших почти идентичную хирургическую процедуру", – рассказывает ван Рой журналистам VICE .

Из этого следует, что люди, у которых отсутствует правая миндалина, с большей вероятностью попадут в опасные, даже смертельные ситуации? Не обязательно. Ван Рой отмечает, что исходя из текущих отчетов о случаях потери страха, это не обязательно вызывает беспокойство.

"Хотя реакция на пугающие стимулы всегда считалась необходимой для выживания, это менее важно для большинства людей в современном обществе, где можно узнать о большинстве угроз заранее, в отличие от древних времен, когда выживание зависело от надлежащей реакции на сенсорные стимулы, указывающие на опасность".

Это согласуется с утверждениями Смита. Его тревога смерти ушла и его опасение рептилий исчезло, но он все еще способен замечать опасность для себя и заранее предпринять все необходимые меры для ее избегания.

Также Смит говорит, что после операции он стал намного более общительным и разговорчивым, а еще его уровень отвращения к слегка антисанитарным вещам уменьшился:

"Раньше я беспокоился о том, что мои руки могут испачкаться, но теперь я просто думаю, что после загрязнения их легко вымыть и проблема исчезнет".

В целом, если не считать незначительных проблем с памятью и вниманием, Джоди сейчас лучше, чем когда-либо. Жизнь его во многих отношениях стала проще.

"Бесстрашие – это хорошо. Моя тревога смерти была определенно проблематичной. Наиболее негативно операция повлияла на мою память и внимание, но моя жизнь стала лучше без чувства страха, поскольку другие мои инстинкты в основном заменяют то, для чего это было полезно".