 

Российским медикам выдадут дротики для мобильной вакцинации COVID-диссидентов

16.06.2021, 8:42, Разное
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Министерство здравоохранения РФ приступило к формированию мобильных групп медиков по вакцинации коронавирусных диссидентов.

На вооружении врачей будут поставляться специальные дротики, начиненные «Спутником V». Метать дротики врачи намерены в местах скопления людей – в метро, парках, театрах, пивных.

– Особое внимание будет уделено дачникам. В летний период несогласные скрываются на приусадебных участках. Это идеальное место для наших мобильных бригад, так как дротик абсолютно точно может попасть в ягодицу нагнувшегося на огороде диссидента, – заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Если и эта мера не сработает, медики планируют привлекать работников и транспорт ветеринарных служб, занимающихся отловом бродячих собак. Несогласные прививаться россияне будут отлавливаться с помощью тех же средств, что и в случае с животными и доставляться в вольеры городских зоопарков.

– В клетках, после усыпления им будет вводиться вакцина, добавила Попова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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