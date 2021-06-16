5 скрытых черт характера Рыб, которые сразу и не разглядишь

Среди всех представителей зодиакального круга Рыбы считаются самыми милыми, добрыми, чуткими, искренними и даже наивными. Астрологи нередко говорят, что если ваш партнер или друг принадлежит к знаку Рыб, то вам очень повезло. Но на самом ли деле представители водной стихии наделены одними только положительными качествами? Вот пять скрытых черт характера Рыб, о которых вы и не подозревали.

Их чувствительность — это не слабость, а сила

Бытует стереотип, будто чувствительность, эмоциональность — это, скорее, проявление слабости. Мол, если человек является эмпатом, хорошо чувствует собеседника, то его легко разжалобить, заставить поменять точку зрения, манипулировать им в корыстных целях.

Возможно, с некоторыми людьми так и происходит, но только не с Рыбами. Представители этого знака зодиака используют свою эмпатичность и эмоциональность как раз себе же во благо. С помощью чувствительности и отличного знания человеческой психологии они располагают к себе собеседника, без труда втираются в доверие и потом этим пользуются для реализации собственных целей.

Они могут быть эмоционально холодными

Люди ожидают, что Рыбы будут эдакими слезливыми феями, которых легко разжалобить. Но когда они сталкиваются с эмоционально холодными, отчужденными и даже бесчувственными представителями данного знака зодиака, то это сбивает с толку.

Да, на самом деле иногда Рыбы устают быть альтруистами и «жилеткой», в которую можно поплакаться. Тогда они закрываются от внешнего мира и блокируют любые эмоции. Это защитная реакция, необходимая для того, чтобы Рыбы могли восстановить силы.

Они имеют достаточно твердую жизненную позицию

Бытует стереотип, что в каком направлении изменится течение, туда Рыбы и «поплывут». Якобы представители водной стихии переменчивы в своих суждениях, принимают чужую точку зрения и их легко склонить на свою сторону. На самом деле вы просто недооцениваете Рыб.

У представителей данного знака зодиака очень богатый внутренний мир, в который они мало кого впускают. А это означает, что они живут в своей системе ценностей и сами для себя устанавливают правила. Заставить их изменить своим принципам практически невозможно. Рыбы могут сделать вид, что согласились с вашей точкой зрения, что вам удалось их в чем-то переубедить, но в итоге поступят так, как сами для себя решили. Так что не обольщайтесь, если Рыбы с вами соглашаются: никто не знает, что у них на уме на самом деле.

Они могут поразить своей непоследовательностью

Рыбы редко кого посвящают в свои чувства и мысли, поэтому некоторые их поступки могут показаться непредсказуемыми. Например, еще вчера представитель водной стихии клялся вам в любви и верности, а сегодня даже не здоровается. Это свидетельствует о том, что для себя он что-то переосмыслил, сделал какие-то выводы и принял решение прекратить общение. Но вы точно не поймете и не узнаете, почему он так поступил: Рыбы оправдываться и что-то объяснять не станут. Они уходят по-английски.

Такое поведение является очень травмирующим для людей из близкого окружения представителей водной стихии. Заметьте, что таким образом они поступают не только со знакомыми, но даже и с родными, при этом даже не испытывают угрызений совести. Если человек в чем-то их разочаровал, то они не станут ничего выяснять, садиться за стол переговоров, а просто разорвут связь.

Они виртуозные обманщики

Тот факт, что Рыбы искренни и не умеют врать — это чистой воды миф. На самом деле они виртуозные обманщики. Представители водной стихии словно хамелеоны, подстраиваются под ту или иную ситуацию, под собеседника. Иногда они делают это сознательно для достижения определенных целей. Иногда они якобы соглашаются с собеседником для того, чтобы не провоцировать конфликт. В любом случае, на все сто процентов им доверять не стоит.