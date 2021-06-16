Фета, брынза, сулугуни, чеддер: какой сыр выбрать, чтобы не навредить фигуре

Одни люди убеждены в том, что человеку просто необходим сыр, а другие же считают, что от него больше вреда, чем пользы. Сегодня практически каждый человек включает этот продукт в свой привычный рацион. Этот продукт является хорошей закуской, и многие потребляют его ежедневно. В статье мы расскажем о нескольких полезных свойствах сыров, а также о том, какой именно сорт лучше всего предпочесть для потребления.

Дает силы

Как известно, сыр примерно на четверть состоит из белков. Именно эти белки и являются хорошим строительным материалом для мышц, принимают участие в процессе роста, повышают иммунитет, а также способствуют восстановлению и развитию клеток.

Укрепляет кости и зубы

Примерно 99 % всего кальция в организме содержится в зубах и костях. Еще 1 % этого микроэлемента содержится в тканях и крови. Если в крови кальция недостаточно, то он начнет забирать его из костей. Если это продолжается на протяжении длительного времени, то кости становятся более хрупкими, а это значит, что повышается риск возникновения остеопороза.

Это одна из основных причин, по которой стоит включать в свой рацион продукты, содержащие кальций. Примерно 100 г сыра содержит в своем составе 1000 мг этого микроэлемента. Однако точное количество во многом зависит от его сорта.

Например, в твердых и полутвердых сырах кальция больше, а также содержится витамин D, который помогает усваиваться этому микроэлементу.

Заряжает энергией

Помимо белков, кальция и витамина D в сыре содержится витамин В12, который принимает участие в формировании эритроцитов. Красные кровяные тельца способствуют транспортировке кислорода в органы и ткани. Именно поэтому, если в организме человека на хватает витамина В12, это может привести к упадку сил, проблемам с дыханием и рассеянности.

Калорийность сыра достаточно высокая и составляет 300-400 ккал на 100 г продукта. Следовательно, сыр помогает обеспечить организм энергией. Однако из-за его питательности не стоит переедать.

Помогает сосудам и сердцу

В составе сыра содержатся жиры, именно поэтому при его потреблении увеличивается нагрузка на сердце. Однако если потреблять этот продукт в умеренных количествах, то, наоборот, он снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Улучшает метаболизм

Сыр содержит в своем составе полезные бактерии, которые способствуют улучшению микрофлоры кишечника. Это способствует более лучшему расщеплению и усвоению различных питательных веществ, а также выведению токсинов из организма.

Однако есть не только польза от сыра, но также и определенный вред от потребления этого продукта.

Повышение давления

Большинство сортов сыра достаточно соленые. Чрезмерное потребление соли приводит к повышению кровяного давления, а значит, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, тем самым сокращая продолжительность жизни.

Именно поэтому, если хочется полакомиться сыром, то стоит сократить количество других соленых продуктов в своем рационе.

Вред фигуре

Сыр содержит в своем составе много жиров, в том числе и насыщенных. Именно поэтому это совсем не диетический продукт. Если есть желание похудеть, то стоит отказаться от потребления сыра.

Какие сыры самые полезные?

Каждый сорт сыра может похвастаться определенными полезными свойствами.

Сулугуни способствует повышению аппетита, а также стимулирует усиленное функционирование кишечника. Он положительно влияет на процесс обмена веществ.

Творожные сыры считаются самыми безопасными для организма. Их можно без опаски потреблять ежедневно. Они помогают насытить организм кальцием. Творожные сыры можно потреблять во время соблюдения диеты, и их зачастую включают в диетическое питание.

Сыры с плесенью, такие как бри или дорблю, славятся своими хорошими бактерицидными свойствами. Они очень полезны для процесса пищеварения. Плесень помогает улучшить работу кишечника, способствуя усиленной выработке витаминов группы В.

Пармезан в своем составе практически не содержит холестерина. Его можно потреблять всем без исключения. Фета содержит в своем составе много антибиотиков, которые помогают защитить организм человека от различного рода пищевых отравлений.

Стоит более подробно разобраться в том, какую именно пользу приносит каждый вид сыра для организма.

Сулугуни

Жирность этого сыра составляет примерно 40-50 %. Это просто идеальный продукт для диетического питания.

Доктора рекомендуют потреблять сулугуни абсолютно всем, в том числе беременным, детям, женщинам, кормящим грудью, а также пациентам, которые ранее переболели туберкулезом легких или имели перелом костей. Копченый сыр сулугуни не рекомендуется есть людям, которые страдают от заболеваний ЖКТ.

Брынза

Этот продукт отличается повышенным содержанием кальция. В 100 г этого продукта содержится суточная норма этого минерала. Брынза очень полезна для кожных покровов, так как помогает сохранить бархатистость и упругость на протяжении длительного времени.

Однако стоит помнить о том, что в этом сыре содержится очень много соли. Именно поэтому его не стоит потреблять при наличии болезней почек, ЖКТ, желчевыводящих путей, печени.

Брынзу и сулугуни достаточно часто готовят из овечьего или козьего молока. Этот напиток могут пить не все, поэтому потребление сыра обеспечит организм всеми полезными веществами молочных продуктов.

Твердые сыры

Лучше всего приобретать эдамский, голландский или же гауду. Это самые легкие сорта сыра и содержат в своем составе достаточно много белка. Идеальная жирность этих сортов сыра составляет 28 %.

Однако на этикетке обычно значится цифра 50 %. Не стоит обращать внимание на эту разницу, так как содержание жира в сыре производителями и диетологами считается по-разному. Содержание жира принято определять в сухом веществе. При указанной жирности 45 % и влажности 40 % реальное содержание жира составляет 27 %.

Голландский сыр и гауда положительно влияют на костные ткани, кожные покровы, улучшают зрение и функционирование мозга. Их можно потреблять абсолютно всем. Исключение составляют только лишь люди с артериальной гипертензией, болезнями ЖКТ, а также с избыточной массой тела.

Пармезан

Это просто идеальный сыр для тех, кто хочет похудеть. Он содержит минимум холестерина, поэтому его рекомендуется потреблять людям старшего возраста, а также тем, кто испытывает серьезные физические нагрузки.

В пармезане очень много белков по сравнению с жирами. Этот продукт по праву считается диетическим.

Чеддер

Это достаточно калорийный продукт, однако все же он входит в список диетических. Такой сыр способствует улучшению функционирования головного мозга и нервной системы, а также положительно воздействует на зубы и костную ткань.

Кроме того, такой продукт помогает нормализовать сон и даже помогает избавиться от стресса и депрессии при регулярном его потреблении. Чеддер не рекомендуется есть людям с болезнями ЖКТ, ожирением, отеками и артериальной гипертензией.

Тофу

Это низкокалорийный соевый сыр является самым нежирным из всех известных сортов. В его составе содержится много кальция и белков, а также клетчатки и аминокислот.

Тофу едят вегетарианцы по всему миру. Его максимальная жирность составляет всего лишь 4 %. Он способствует активному выводу холестерина из организма, профилактике онкологических и сердечно-сосудистых болезней. Однако, стоит помнить о том, что тофу противопоказан пациентам, страдающим от болезней эндокринной системы.