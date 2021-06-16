 

Подводный танец “Богини Луо” стал онлайн-сенсацией Фестиваля лодок-драконов (видео)

16.06.2021, 1:26, Разное
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By Global Times

Published: Jun 14, 2021 

Молодая женщина исполняет классические танцы в воде. Ее красивые движения и струящееся платье напоминают Луошэнь – мифическую китайскую богиню воды. Фото: скриншот на Sina Weibo

Видео традиционного  китайского танца, исполняемого  под водой,  было  снято  в Лояне, провинция Хэнань в Центральном Китае, и  недавно стало  вирусным в социальных сетях во время фестиваля лодок-драконов. По словам наблюдателей, это необычное шоу вызвало  огромный  интерес   публики к традиционному китайскому искусству и культуре.

Потрясающий танец назывался «Молитва», и  был первым номером  гала-концерта  «Прекрасный тур на Фестивале лодок-драконов», который транслировался в субботу телеканалом Хэнань (HNTV). 

Танец  был  рассказом о  персонаже  знаменитой древней китайской картины  «Ода богине Луо», дочери небесного владыки  Фу Си (или Фу Хис  в китайской мифологии), которая, согласно легенде, утонула, а затем стала богиней.

«Фильм был снят под  водой, на глубине  4,5 метров», – сказал местным СМИ  директор гала-концерта HNTV, Чэнь Цзя.

На видео опубликованном в социальных сетях видно, как актриса танцует под  водой  в красочном  традиционном  китайском  костюме. Короткий танец, который длился менее двух минут, был воспринят наблюдателями как гениальное сочетание современного искусства и традиционной китайской культуры. «Вода сделала одежды  еще красивее, а движения – изящнее!» сказал один обозреватель в сети.

Связанные с  видео темы были в тренде на Sina Weibo в течение последних нескольких дней: одна только тема «Замечательный тур на Фестивале лодок-драконов» собрала более 550 миллионов просмотров и почти 300 000 комментариев на момент публикации. 

Пользователи сети были ошеломлены как красотой танцовщицы, так и креативностью, связанной с постановкой танца под водой. «Я так горжусь тем, что я китаец и это  наша традиционная культура. Я даже  немного поплакал после просмотра шоу», – сказал один пользователь сети Weibo.

Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин также разместил видео в Twitter в воскресенье, заявив, что танец был «невероятно красивым»! Актриса «танцевала изящно, как лебедь, легко  и ловко, как китайский дракон».

Хэ Хаохао, исполнительница  танца, сообщила  местным СМИ, что весь  номер  снимался в течение трех дней подряд в Шанхае. 

«Мы с командой провели в общей сложности 26 часов под водой,, – объяснила она на Sina Weibo. – Каждый раз, я должна была  задерживать дыхание на 50 секутв  чтобы  успеть выполнить один элемент танца».

«Съемочной группе приходилось погружаться в воду на   менее двух часов на каждую съемочную сессию, – сообщил в репортаже её  агент, – они страдали от разрывов капилляров и кровотечений из носа после длительного пребывания в воде. А танцовщица мерзла и дрожала в холодной воде. и могла  продолжать только после чашки горячего чая”.

Она занималась синхронным  плаванием в течение 10 лет и однажды работала каскадером в фильме Стивена Чоу «Русалка» в 2016 году.

В начале 2021 года,  на провинциальном гала-концерте «Весенний фестиваль», канал  HNTV представил  покоривший  публику  групповой танец, рассказывающий историю из эпохи  династии Тан (618-907  н.э.). ) о  девочках  веселящихся на званом обеде во дворце.

HNTV сообщил, что аналогичные работы будут запланированы заранее для следующих традиционных фестивалей, таких как фестиваль Qixi, фестиваль середины осени и фестиваль Double Ninth.



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