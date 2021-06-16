Из “Титаника”, “Унесенных ветром” и других культовых фильмов: платья-иконы, подаренные нам кинематографом

Когда мы вспоминаем культовые фильмы, в голове всплывают не только известные персонажи и полюбившиеся сюжеты, но и наряды героев. Будь то культовое белое струящееся платье Мэрилин Монро, костюм Дороти в клетку или маленькое черное платье Одри Хепберн… Если вы заядлый киноман, наверняка, вы помните самые известные наряды из культовых кинокартин.

Платье Вивьен Ли из фильма “Унесенные ветром”(фото в заголовке)

Все потрясающие костюмы в любимом фильме “Унесенные ветром” были созданы талантливым Уолтером Планкеттом. Чтобы быть максимально аутентичным, Планкетт отправился в поисках вдохновения на юг США. Он посетил Саванну, Атланту и Чарльстон. Знаменитый наряд Скарлетт представлял собой залитое шелком платье с глубоким вырезом на груди и юбку, задрапированную пышными розовыми розами. Платье украшено стеклянными каплевидными бусинами и перьями. Первоначально предполагалось, что платье будет зеленым, но Планкетт посчитал, что красный цвет будет более резким и рискованным.

Бордовое платье Скарлетт – это, пожалуй, самый элегантный и драматичный наряд из всех костюмов в фильме. Он по сей день остается в центре внимания.

Платье Кейт Уинслет из “Титаника”

“Титаник”, возможно, является одним из самых масштабных и успешных фильмов всех времен. В нем были представлены совершенно потрясающие костюмы. Кейт Уинслет исполнила роль Роуз ДеВитт Букатер. Ее изысканное красное шифоновое платье в эдвардианском стиле было украшено и задрапировано прозрачной черной сеткой. Это, пожалуй, самый узнаваемый наряд из фильма.

Платье было разработано Деборой Л. Скотт, и на его пошив ушло более 1000 часов. В 2012 году костюм был продан на аукционе в Голливуде за 330 тысяч долларов.

Платье Риты Хейворт из фильма “Гильда”

В фильме 1946 года “Гильда” Рита Хейворт исполнила главную роль. Наряд, созданный дизайнером костюмов Жаном Луи, помог актрисе закрепить образ роковой женщины. Хейворт пришлось носить корсет под платьем, потому что за несколько месяцев до начала работы над кинокартиной актриса родила дочь и к моменту съемок не успела привести фигуру в порядок. В это трудно поверить, поскольку Хейворт выглядела восхитительно, сексуально и соблазнительно.

Художник по костюмам Жан Луи сотрудничал с Ритой Хейворт в девяти фильмах с 1945 по 1949 год. Считается, что именно он во многом повлиял на создание образа роковой женщины.

Платье Мэрилин Монро из кинокартины “Джентльмены предпочитают блондинок”

В фильме 1953 года “Джентльмены предпочитают блондинок” Мэрилин Монро снялась вместе с Джейн Рассел. Актриса исполнила роль золотоискательницы Лорелей Ли. В одной из самых известных сцен фильма Монро исполнила знаменитый номер “Бриллианты – лучшие друзья девушки” в розовом шелковом атласном платье без бретелек, подчеркивающем достоинства ее фигуры. Знаменитый наряд разработал художник по костюмам Уильям Травилла, поработавший с актрисой в восьми фильмах. Для съемок были созданы два экземпляра платья, так как наряд был достаточно длинным и мог легко испачкаться во время работы.

Один экземпляр платья был продан за 310 000 долларов. Великолепный розовый наряд до сих пор считается одним из самых ярких примеров моды и гламура в истории кинематографа.

Платье Джуди Гарленд в фильме “Волшебник страны Оз”

Бело-голубое платье в клетку, которое Джуди Гарленд носила в образе Дороти в фильме “Волшебник страны Оз”, пожалуй, знают все любители кинематографа. Любимый костюм сочетался с культовыми рубиновыми тапочками. Наряд был выбран не случайно. Он скрыл достоинства фигуры актрисы и заставил ее выглядеть моложе. Кинокартина считается одним из величайших фильмов всех времен. Гарленд обрела всемирную известность после работы в упомянутой ленте. Образ актрисы в платье с заплетенными в косы волосами – синоним мюзикла.

Памятные вещи из фильма до сих пор пользуются успехом на аукционах. В 2015 году было продано культовое платье за ​​колоссальные 1,5 миллиона долларов.

Платье Одри Хепберн из кинокартины “Завтрак у Тиффани”

Одри Хепберн исполнила роль Холли Голайтли в знаменитом фильме “Завтрак у Тиффани”. Благодаря работе в фильме актриса получила звание модницы. А все потому, что в одной из сцен Хепберн предстала в обворожительном черном платье.

Атласное вечернее платье-футляр, украшенное жемчугом, было создано Юбером де Живанши. Культовый наряд был продан на аукционе Christie’s в 2006 году за колоссальные 923 187 долларов.

Наряд Рэйчел Макадамс в фильме “Дневник памяти”

Простое и красивое синее платье на пуговицах узнаваемо в истории романтических фильмов. Именно в этом наряде главная героиня страстно целовалась со своим возлюбленным под дождем. Это одна из самых запоминающихся сцен в романтической драме.

Платье Дженнифер Грей в фильме “Грязные танцы”

Настоящие киноманы наверняка помнят и любят фильм “Грязные танцы” 1987 года с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях. Пара исполнила потрясающий и проникновенный танцевальный номер в конце фильма. Грей была одета в светло-розовое шифоновое платье с круглым вырезом и пышной юбкой.

Знаменитое платье Джулии Робертс в фильме “Красотка”

Все помнят известную сцену в романтической комедии “Красотка”, в которой исполнительница главной роли Джулия Робертс облачилась в потрясающее красное длинное платье с открытыми плечами. Шифоновый наряд с вырезом в форме сердечка, дополненный длинными белыми перчатками, стал идеальным дополнением кульминационного момента, а элегантное платье, в котором главная героиня отправилась в оперу, олицетворяло собой вершину ее становления в качестве “леди”.

Платье Николь Кидман в фильме “Мулен Руж”

Николь Кидман исполнила роль соблазнительной куртизанки Сатин в мюзикле “Мулен Руж” 2001 года. Красное платье, в котором героиня появилась во время музыкального номера Elephant Love Medley, возможно, является самым известным нарядом культового произведения. Атласный красный наряд с V-образным вырезом, корсетным лифом и широкой юбкой идеально подчеркнул достоинства фигуры актрисы и стал воплощением страсти и гламура. Австралийский художник по костюмам Ангус Стрэти создал это платье и сотни других костюмов.

Голливудская красавица Николь Кидман выглядела потрясающе, соблазнительно и гламурно в красном наряде.