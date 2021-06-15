5 причин посмотреть сериал про экстрасенса на дому “Света с того света”

Во втором сезоне скринлайф-ситком становится еще более технологичным с точки зрения производственного процесса и более романтичным в плане сюжета. У Светы появляется любовный интерес – сосед, который живет напротив. Внезапно он обращается за помощью к Светозаре! HELLO.RU предлагает вам прислушаться к энергии и открыться космосу: для этого есть как минимум пять весомых причин.

Решать проблемы Свете помогает лучше подруга Ира в исполнении Анны Котовой-Дерябиной

Первый русский скринлайф

В 2020 году сериалы в формате скринлайф заполонили стриминговые сервисы – как зарубежные, так и наши. И причина ясна: глобальная пандемия ударила по всей киноиндустрии в целом, и пришлось экстренно изобретать способ продолжать снимать. Но вот первый сезон “Светы с того света” вышел задолго до появления коронавируса – аж в 2018 году. А первая версия сценария появилась вообще в далеком 2013 году. Так что, этот сериал в каком-то роде – прародитель всех нынешних скринлайфов.

Учитывая, что создатели уже наловчились работать в этом формате, второй сезон обещает удивить кучей технологических фишек. Следить за Светой мы теперь будем не только через ноутбук: зрители смогут “залезть” в камеры наблюдения, домофон и даже в телескоп с камерой. Если вам нравится формат скринлайф, то именно в сериале “Света с того света” он шагнул дальше всех, и это точно стоит вашего внимания.

Мария Машкова в образе Светозары пытается помочь решить проблемы всем и каждому

Трогательная история любви

Во втором сезоне Света становится нежнее и чувственнее, потому что влюбляется. Ее интересом становится симпатичный сосед из дома напротив, которого она впервые видит через телескоп. И вот тут скринлайф-ситком превращается в романтическую комедию в лучших проявлениях жанра. Света будет пытаться завоевать внимание возлюбленного, но смешные и нелепые обстоятельства то и дело будут вмешиваться в процесс, отбрасывая назад весь любовный прогресс. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что избранник Светы решает обратиться за помощью к Светозаре, совершенно не подозревая, что это один и тот же человек. Конечно, это рождает кучу забавных ситуаций, за вариантами разрешения которых невероятно увлекательно следить.

Энергия космоса

“Света с того света” остается сериалом с налетом сверхъестественного, но в нем замаскирован более глубокий посыл. “Слушайте энергию, откройтесь космосу” и другие биоэнергетические советы героиня Марии Машковой просто выдумывает, но совсем не потому, что пытается всех обмануть. Под красивой оболочкой кроются действительно полезные рекомендации, с помощью которых Света пытается помочь своим непутевым клиентам справиться с их сумасшедшими проблемами. Зачем она это делает? С одной стороны, пытается заработать на операцию, но с другой – она просто не может иначе. Света – очень чуткий и добрый человек, который не способен бросить в беде даже надоедливого бухгалтера Цыпина, который сам толком не знает, что ему нужно. “Ясновидящая” хоть и не связывается с духами, но действительно помогает всем: клиентам, маме и друзьям. Главный вопрос: сможет ли она помочь самой себе?

Первая в России игуана-актер

Впервые в российском кино одним из центральных героев стала игуана! Ящерица по имени Стасик – это домашнее животное мамы Светы, которое та ей оставляет, уезжая жить к богатому жениху. И зеленая рептилия отлично дополняет космический образ “экстрасенса” Светозары – это же практически, как попугай для пирата. Игуана доставила немало проблем команде сериале во время съемок: чего стоит хотя бы тот факт, что ее все звали Стасиком, а она в итоге оказалась Стасей, и, обидевшись на всех, едва не устроила пожар, перевернув обогревательную лампу в своей клетке. Отдельного упоминания стоит выдающаяся игра начинающей актрисы, которая могла замирать при команде “мотор”, а потом неожиданно включиться в процесс. Это, само собой, порой откровенно пугало актеров, и некоторые такие реакции Марии Машковой остались в сериале – сумеете разглядеть?

Супергеройская проблема

Это может звучать неожиданно, но “Света с того света” отлично зайдет и фанатам супергеройского кино. Ведь Света, по сути, мало чем отличается от какого-нибудь Бэтмена или Человека-паука. Судите сами: у нее тоже случилось трагичное событие, которые стало катализатором ее суперсилы – падение из окна, из-за которого она оказалась в инвалидной коляске. У нее тоже появилось альтер-эго, с помощью которого она помогает людям – биоэнергомаг Светозара. Даже маскировка на уровне очков Супермена – парик, из-за которого ее становится трудно узнать. И любовная дилемма примерно как у Человека-паука: возлюбленный знаком и со Светой, и со Светозарой. Что же в итоге победит: желание построить свое счастье или следование легендарному девизу “чем больше сила, тем больше и ответственность”? Ответ узнаем с 15 июня на ТНТ.