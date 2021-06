Отец Меган Маркл о рождении внучки: “Я рад, что в королевской семье стало больше нашей крови”

Отец супруги принца Гарри Меган Маркл – 76-летний Томас Маркл – дал большое интервью программе 60 Minutes Australia, в котором впервые прокомментировал рождение внучки Лилибет Дианы, а также в очередной раз публично извинился перед дочкой и зятем за разлад в семье.

Лили – идеальное имя. И еще кое-что меня радует. Тот факт, что королевской семье теперь намного больше крови Маркл, – сказал Томас Маркл. Он также выразил надежду на примирение с дочерью, которая не общается с ним с 2018 года. Тогда Меган не смогла простить отцу того факта, что он сотрудничал со СМИ – и аккурат перед свадьбой раздавал интервью и делился личными фотографиями без одобрения дочери. Сейчас, когда он живет примерно в 110 километрах от нового дома дочери и ее семьи, что в Монтесито, ему особенно тяжело не видеть Меган и своих внуков.

Томас Маркл в программе 60 Minutes Australia

Если я виноват (в отчуждении), скажите мне, как я могу это исправить. Я постараюсь. Я люблю тебя, как и прежде, и мне бы хотелось, чтобы мы сели и поговорили. Я не людоед… В тюрьмах сидят убийцы, и даже их приезжает навестить семья. Я совершил одну глупую ошибку и был за нее наказан. Она обращается со мной хуже, чем с убийцей, – пожаловался отец Меган Маркл. Томас Маркл уточнил, что без приглашения он в дом своей дочери не пойдет, уточнив, что он “не сталкер”. Кроме того, отец Меган Маркл еще раз выразил свое отношение к телеведущей Опре Уинфри – он убежден, что телезвезда наживается на его зяте и дочери, а участие и откровения принца Гарри в документальном сериал The Me You Can’t See (“Тот я, которого ты не видишь”) назвал “подставой”.

Мужчина рассказал, что написал Опре письмо спустя некоторое время после выхода скандального интервью, но ему не ответили:

Я оставил Опре письмо со своим номером телефона и адресом электронной почты и сказал: “Дайте мне шанс рассказать мою историю, ведь несправедливо рассказывать [их] историю, не услышав мою историю. Я не получил ответа, – пояснил Маркл. Но больше всего Томас Маркл переживает, что не успеет увидеть внуков. Он напомнил о своем возрасте и про, что в его роду мужчины старше 80 не живут:

18 июля мне исполнится 77 лет. Большинство мужчин Маркл не доживают до 80 лет. Так что есть шанс, что я никогда не увижу своих внуков. Я не ищу жалости. Я просто говорю то, что есть, – закончил Томас.