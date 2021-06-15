 

Скандалы: Тайны гибели соратников Януковича

15.06.2021, 14:28, Разное
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Кто истребляет доверенных лиц бывшего президента Украины, помогавших ему вывозить за границу богатства

С разницей в двое суток ушли из жизни генерал контрразведки Виктор Гвоздь и дипломат-международник Андрей Бешта – доверенные лица бывшего украинского президента Виктора Януковича, выполнявшие самые деликатные его поручения. Оба во цвете лет и при отменном здоровье. И есть все основания полагать, что не по своей воле.

Гвоздь и Бешта были большими специалистами в том, что можно назвать неформальными международными связями. Гвоздь несколько лет служил в украинском постпредстве при ООН в Нью-Йорке, был членом украинской делегации в Совбезе, а Бешта работал замдиректора департамента международных организаций МИД Украины и долгие годы заседал на сессиях Генассамблеи ООН. Оба при этом дружили с высокопоставленными представителями международных банковских кругов. В ближний круг Януковича оба попали ещё во времена, когда тот считался преемником Леонида Кучмы. А в феврале 2014-го Гвоздь и Бешта, по слухам, помогали сбежавшему из Киева Януковичу прятать его богатства за рубежом – в США и Таиланде.

Генерала Иванова «убило гвоздём»?

Генерал-лейтенант Гвоздь, после бегства Януковича некоторое время возглавлявший Службу внешней разведки Украины, утонул, занимаясь в Египте дайвингом. Утром ушёл нырять, а ближе к полудню всплыл без признаков жизни. По официальной версии, погружаясь в акваланге на глубину, он слишком быстро устремился наверх. И сердце, мол, не выдержало. Правда, в тех местах, где генерал нырял – неподалёку от курортного Дахаба, – не настолько глубоко, чтобы погибнуть от декомпрессии при всплытии. Ещё важный момент – накануне Гвоздя обследовали киевские специалисты, буквально за несколько дней до его отъезда на отдых. С сердцем у 62-летнего кадрового разведчика был полнейший порядок, как, впрочем, и со здоровьем вообще.

Андрей Бешта

Генералы разведки, бывает, тонут, купаясь на отдыхе за границей. Осенью 2010-го в сирийской Латакии утонул замначальника ГРУ ГШ МО РФ Юрий Иванов. В Сирию он приехал не столько чтобы поплавать, сколько разобраться с поставками украинского оружия в обход России. Процитируем свою публикацию 2010 года«Если искать тех, кому мог мешать Иванов своей работой на ближневосточном направлении, ответ будет одним-единственным – Украине». 15 мая 2010 года «Рособоронэкспорт» получил большой заказ на поставку вооружений в Сирию. «Но против сделки, – разъясняла «Наша Версия», – решительно возразил Израиль. Министр обороны Израиля отправился в Москву на переговоры, заверив, что не сомневается в «исторических изменениях в позиции России», – ни больше ни меньше. И действительно, сирийско-российская сделка как-то сразу затормозилась». Заминкой тут же воспользовалась Украина, предложив Асаду свои услуги, и тогдашний министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид аль-Муаллим тут же объявил, что его страна «рассматривает Украину как рынок поставки оружия для защиты от израильской оккупации». Двусторонние переговоры о поставке оружия были назначены на 25 августа. Напомним контекст: к моменту, о котором мы вспоминаем, Украину уже возглавил «пророссийский» Виктор Янукович. Партнёр, так сказать. Влезать в чужие оружейные сделки – как-то не по-партнёрски. Но Янукович не просто вломился в российско-сирийский оружейный расклад, он привлёк для этого «своего человека» – начальника главного управления разведки минобороны генерала Гвоздя. И Гвоздь, похоже, от служебного рвения немного перегнул палку. Сообщение о гибели Иванова в российской прессе датировано 17 августа (точная дата не установлена, но утонул генерал на пару дней раньше). В тот же день Янукович официально отправил Гвоздя в отставку. А 26 августа директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин провёл брифинг, на котором заявил, что «украинская сторона не планирует продавать оружие Сирии». «Выходит, – риторически вопрошала «Наша Версия», – что украинские разведчики, обеспечивавшие поддержку своим поставщикам оружия, перестарались?» Позже автору этих строк кулуарно подтвердили: Гвоздь и в самом деле мог быть причастен к гибели генерала Иванова. Даже не к месту шутить пытались – Иванова-де «убило гвоздём».

Виктор Гвоздь

Дважды перестаравшийся

Но Янукович не просто спас тогда своего подручного, формально удалив его от дел. Уволенному Гвоздю тут же поручили крайне деликатное (и исключительно денежное) дельце – келейно навести мосты с националистами. Дело в том, что Янукович загодя решил позаботиться о своём переизбрании на второй срок. Своим конкурентом он считал кандидата от националистов – разумеется, самого на тот момент «раскрученного» прессой. Таковым мнился в первую очередь лидер нацио­налистической «Свободы» Олег Тягнибок. Задачей Гвоздя было превратить Тягнибока из конкурента Януковича в его спарринг-партнёра. Управляемого и полностью подконтрольного. С тем чтобы на президентских выборах Тягнибок вышел вместе с Януковичем во второй тур и там ему «слил», не предъявляя затем никаких претензий.

И эту задачу Гвоздь реализовал блестяще. Настолько блестяще, что, как и в сирийском случае, немного перестарался: Тягнибок не просто возвысился над всей националистической тусовкой, но ощутил себя её реальным и при этом самостоятельным лидером. Чем это возвышение обернулось для Януковича, всем известно. Лишением власти и бегством из Киева. А Тягнибок вошёл в триумвират заправил майдана (вместе с Кличко и Яценюком). Правда, затем он быстро «сдулся» – видать, не хватило тех бешеных денег от Януковича, которыми засыпал его генерал Гвоздь. После победы майданщиков, в конце февраля 2014-го, Гвоздь возглавил Службу внешней разведки Украины, и это назначение состоялось неспроста. Тягнибок и глава СНБОУ Турчинов знали о том, что Гвоздь помогал Януковичу втайне прятать деньги на американских банковских счетах. По всей вероятности, продвигая человека из ближнего круга беглого президента, они рассчитывали, что с ними однажды поделятся конфиденциальной информацией. А вот что было дальше, сказать сложно – то ли Гвоздь ушёл в отказ, то ли, наоборот, «слил» всё, что мог знать. Так или иначе, в апреле 2016-го от него избавились. Но, даже уйдя на заслуженный отдых в 56 лет, генерал не бедствовал – разъезжал по заграничным курортам, занимался дайвингом и фотографией, играл в теннис. Жил широко. Пока его не утянули на дно морское то ли случайные обстоятельства, то ли лишние знания, то ли чья-то мстительная и очень длинная рука.

Отравление, которого не было?

Как и генерал Гвоздь, дипломат Бешта помогал Януковичу прятать его «золотой батон» (так украинская пресса называла богатства, сыпавшиеся на четвёртого украинского президента как из ведра – после того как он решил переделить активы олигархов, в том числе и продвигавшего его во власть миллиардера Рината Ахметова). Поговаривают, впрочем, что у Януковича и вправду имелся этот самый отлитый из чистого золота хлебный батон – подарил кто-то. Бешта работал в Таиланде с конца 90-х, ещё до своего появления в постпредстве ООН. И на протяжении двух десятилетий поддерживал самые тесные отношения с тамошними финансистами, помогая украинским воротилам пристраивать заработанное в азиатских банках. Януковичу он якобы тоже помог спрятать на тайских банковских счетах и в ячейках порядка 100 млн долларов. После победы майданщиков Бешта выхлопотал себе назначение послом в Бангкок. И оставался им вплоть до апреля этого года. А затем дипломата неожиданно отозвали в Киев (поговаривают, что именно в связи с открывшимися обстоятельствами, касающимися миллионов Януковича). Известно, что Бешту дважды допрашивали в НАБУ. В итоге 44-летний дипломат подал в отставку, но уже в мае он вернулся в Таиланд «туристом» – денежки Януковича, видать, потребовали самого пристального присмотра. С собой в Бангкок он привёз одного из своих сыновей.

А в ночь на 30 мая дипломату стало плохо с сердцем. Как поведал 17-летний сын покойного, умирал Бешта странно. Сначала у него возникли проблемы с желудком – вечером, где-то после 23 часов, он несколько раз сходил в туалет. Примерно в 4 утра его стало сильно тошнить, а затем – безудержно рвать, как при остром отравлении. В полпятого Бешта потерял сознание. А под утро он умер. Тайские судмедэксперты не выявили никаких следов насильственной смерти, но и версию о сердечном приступе (выдвинутую сразу после предварительного вскрытия и тут же подхваченную местной прессой) они, впрочем, тоже не подтвердили. Официальная версия смерти – острое пищевое отравление. Морепродуктов несвежих отведал, выходит? Похоже, Бешта и Гвоздь стали нежелательными свидетелями, считает украинский политолог Руслан Бортник, а их уход из жизни спровоцировали опасные знания, касающиеся нажитого Виктором Януковичем. Но пока они держали языки за зубами, они были живы.

Руслан Горевой



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