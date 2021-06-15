Скандалы: Квартиры, картины и книги про сексуальность

Как юмористы Петросян и Степаненко в итоге разделили имущество после развода

Хамовнический райсуд Москвы наконец-то решил спор по имуществу звёздных супругов — Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Лайф разбирался, кому и что досталось. Долгих три года тянулся скандальный процесс по разделу имущества между супругами-юмористами. Они пробыли в браке тридцать лет и за это время успели нажить приличные активы: загородная усадьба площадью в 30 соток, шесть квартир, коллекция предметов искусства и 2,5 тысячи книг. Хамовнический суд Москвы решил, что имущество нужно поделить поровну, хотя изначально Степаненко претендовала на большую часть совместно нажитого. Адвокат Петросяна Сергей Жорин объяснил долгий процесс именно чрезмерными аппетитами Елены Григорьевны: её юристы раз за разом уточняли сумму иска в сторону увеличения.

Чтобы огласить список имущества пары на 1000 листах, судье понадобилось около пяти часов.

Недвижимость поделили быстро, а вот вокруг книг и предметов искусства были споры. Степаненко просила, чтобы не очень ценную картину «Старый дуб» отдали Петросяну, но судья почему-то решила наоборот. Также Елене Григорьевне достались антикварные книги «Современные психопаты» и «Оккультизм и сексуальность».

Смех — дело прибыльное

Евгений Петросян и Елена Степаненко совместно владели шестью квартирами в центре Москвы, машино-местами и загородным участком площадью три тысячи квадратных метров с особняком. Всё вместе это богатство тянет примерно на 700 млн рублей.

Четыре квартиры юмористов находятся в центре Москвы. Три — в историческом доме, в Сеченовском переулке, 9. Их площадь — от 92,64 до 138 квадратов. Суммарная стоимость, согласно порталу mirkvartir.ru, оценивается в 140 млн рублей. Расположен дом в тихом центре. Самая большая квартира у бывших супругов находится в новом клубном доме в 1-м Зачатьевском. Её площадь — 512 кв. метров. Аналогов в продаже нет, но такой метраж в этом доме может потянуть на 380 млн рублей. В этом же элитном «посольском» квартале у них есть ещё пять машино-мест.

Ещё две квартиры семьи юмористов — однокомнатные, площадью 34–36 кв. м. — расположены также в историческом центре Москвы.

Одна из квартир примерной стоимостью 23 млн рублей находится в знаменитом Доме архитекторов на Ростовской набережной. Окна дома смотрят на площадь Киевского вокзала и Москву-реку. Построенный по проекту Щусева дом выполнен в стиле неоконструктивизма, украшен барельефами и другими декоративными элементами. Этот дом считается памятником архитектуры Москвы.

Дом архитекторов, Ростовская набережная, 5

Другая однушка расположена в районе метро «Новослободская» — в Большом Кондратьевском переулке. Её аналог без ремонта продаётся сейчас на вторичке за 15 млн рублей.

Супруги когда-то прилично потратились на обустройство своего загородного поместья в районе станции Жаворонки в Одинцовском районе Подмосковья. На участке в 30 соток стоит особняк площадью 380 кв. метров. Похожий дом неподалёку, но с меньшим участком, стоит 150 млн рублей.

Во время бракоразводного процесса не упоминались интеллектуальные активы Петросяна: товарные знаки «Смехопанорама», «Шутка за шуткой» и «Кривое зеркало». Можно предположить, что они не стали предметом раздела и остались у юмориста.

Новая любовь Петросяна

Степаненко и Петросян в последние годы фактически не жили вместе. Ещё в 2008 году появились первые слухи, что юморист ушёл к 26-летней Татьяне Подольской, администратору ГБУК города Москвы «Театр миниатюр под руководством Евгения Петросяна». Однако вскоре он расстался и с ней.

У Евгения Вагановича появилась новая фаворитка. Это 30-летняя Татьяна Брухунова.

Она переехала в Москву из Тулы десять лет назад, поступила в МГУКИ, где изучала менеджмент, а потом судьба привела её в театр Петросяна. Там девушка несколько лет практиковалась у директора артиста. В 2016-м фактически стала правой рукой Петросяна. С той поры брюнетка повсюду сопровождала пожилого юмориста.

В 2019 году пара зарегистрировала брак, а в 2020 году у неё родился сын, которого назвали Ваган. Ходили слухи о второй беременности Брухуновой, однако она сама их жёстко опровергла.

Егор Пережогин