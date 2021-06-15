Дочь министра обороны Сергея Шойгу впервые станет матерью

Младшая дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу – Ксения Шойгу – совсем скоро впервые станет мамой. Об этом 30-летняя Ксения и ее жених, чемпион России по легкой атлетике Алексей Столяров рассказали об этом в новом интервью. Избранник Ксении рассказал, как он узнал о беременности возлюбленной:

Это был совершенно обычный вечер, и вдруг такая новость. Я переспросил, конечно же. Но был абсолютно счастлив. Это огромная мотивация… Вообще, когда мы начали рассказывать близким эту новость, меня удивило, сколько счастья у всех было.

А Ксения добавила, что для нее это оказалось неожиданностью, но родственники обрадовались пополнению в семействе:

Честно, я не знаю, как тут можно планировать. Но все в моей семье, и я сама, были очень рады этой новости.

Алексей Столяров также раскрыл пол будущего ребенка – у пары скоро родится дочь:

У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей не обязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься, – сказал он в интервью Esquire.

Министр обороны Сергей Шойгу станет дедушкой уже в третий раз: его старшая дочь Юлия воспитывает сына и дочь.

Впервые слухи о том, что Ксения находится в положении, возникли еще в начале июня: во время Петербургского экономического форума многие обратили внимание, что девушка предпочитает носить свободную одежду и делится лишь портретными фотографиями с форума.

Алексей Столяров и Ксения ШойгуКсения Шойгу – младшая дочь нынешнего министра обороны РФ Сергея Шойгу, также у нее есть старшая сестра Юлия. С декабря 2020 года Ксения занимает пост президента Федерации триатлона России, который она совмещает с работой советником заместителя председателя правления банка “Газпромбанк” и советника главы Торгово-промышленной палаты России.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров познакомились на “Гонке героев” – одном из самых экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности, организатором которого и является Ксения. В мае этого года влюбленные объявили о помолвке.

Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все-все и за это утро! – написала Ксения под селфи, на котором видно кольцо.

Алексей Столяров и Ксения Шойгу Сергей Шойгу с женой и дочерьми Сергей и Ксения Шойгу