Энрике Иглесиас впервые за год опубликовал фото с младшей дочерью Машей

Энрике Иглесиас и Анна Курникова, несмотря на закрытый образ жизни, знают золотое правило блогеров: хочешь порадовать подписчиков в сети – публикуй фото детей. Певец и теннисистка нечасто балуют поклонников новостями из личной жизни, поэтому новое фото полуторогодовалой дочки Маши всего за сутки собрало более миллиона сердечек.

Работаем над кое-чем, – интригующе подписал снимок Энрике.

Энрике с дочкой Машей

У 46-летнего Энрике Иглесиаса и 40-летней Анны Курниковой трое детей: трехлетние двойняшки Николас и Люси и дочь с русским именем Маша, которой в этом году исполнился годик. С детьми знаменитые родители общаются на трех языках – папа говорит с малышами на английском и испанском, а мама, помимо международного языка, использует и русских. Об этом стало известно из короткого видео, которым Анна Курникова поделилась в день рождении Маши.

Энрике и Анна с новорожденной дочкой Машей

Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в третий раз 30 января прошлого года, хотя объявили они об этом лишь в канун Дня святого Валентина – 13 февраля. СМИ получили официальное подтверждение беременности Анны Курниковой незадолго до родов, в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами – компанию им составил только любимый пес Макс, а двое детей пары – Люси и Николас – остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA!. На них Анна была уже на последних месяцах беременности. Так вышло, что публикация кадров в журнале совпала с реальной датой рождения девочки. Спустя несколько недель Энрике дал первое интервью о новорожденной дочери. В том числе он сказал:

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете.

Маша Николас

Люси

Русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями – у пары родились сын Николас и дочь Люси. Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях – за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас