Это официально: старший внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его жена Отэм развелись

Бракоразводный процесс монаршей четы – старшего внука королевы и сына принцессы Анны 43-летнего Питера Филлипса и его 43-летней супруги Отэм, – который длился больше года, завершен. Пресс-секретарь пары Джерард Франклин обнародовал официальное заявление, в котором говорится, что все формальности, в том числе и финансовые, урегулированы.

Мистер Питер Филлипс и миссис Отэм Филлипс рады сообщить, что финансовые аспекты их развода урегулированы посредством соглашения, условия которого были одобрены и утверждены Верховным судом. Несмотря на то, что это печальный день для Питера и Отэм, они по-прежнему ставят благополучие своих замечательных дочерей Саванны и Айлы на первое место. Семья привыкает к новой главе их жизни, – сказано в заявлении. Также в заявлении говорится, что “и Питер, и Отэм довольны тем, что вопрос о детях им удалось решить мирно”. Что под этим подразумевается и с кем будут жить дети, не уточняется. Кстати, Питер Филлипс стал первым представителем своего поколения британской королевской семьи, который решился на развод.

У Питера и Отэм Филлипс две дочери

Напомним, что сын принцессы Анны Питер и уроженка Канады Отэм Келли познакомились в 2003 году во время Гран-при в Монреале. Спустя несколько лет, влюбленные объявили о помолвке, а потом обвенчалась в Виндзорском замке 17 мая 2008 года. И сразу же оказались в центре скандала, продав фото со своей свадьбы глянцу за 500 тысяч фунтов стерлингов. У пары подрастают двое детей – 10-летняя Саванна и 9-летняя Айла.

С конца 2019 года Питер Филлипс и его супруга живут раздельно. О своем намерении развестись после 12 лет брака пара объявила в феврале 2020 года. Инициатором выступила Отэм, заявив, что “несчастна в браке” и хочет переехать на родину в Канаду. Этот удар по репутации семьи произошел в одно время с “Мегзитом”.

В середине мая стало известно, что заявление о разводе наконец-то поступило на рассмотрение в Верховный суд Лондона. На предварительном слушании по делу судья Пил сказал, что супруги “все еще пытаются урегулировать финансовые аспекты развода”.

Королева Елизавета II, Отэм и Питер Филлипс

По данным Daily Mail, Отэм давно хотела избавиться от связей с королевской семьей и долго бы обдумывала эту возможность, если бы не решительность герцогини Сассекской, которая вдохновила ее. Сначала появилась информация, будто Питер ничего подобного не ожидал, не видел никаких проблем в отношениях и был в шоке от происходящего. Однако официальные источники опровергли эти сообщения, уточнив, что “пара несколько месяцев обсуждала предстоящее расставание”. Также западные СМИ, ссылаясь на свои источники, утверждали, что расставшись с мужем, Отэм продолжала жить в резиденции свекрови, принцессы Анны – Gatcombe Park, в Глостершире. Изменится ли ситуация, и переедет ли Отэм Келли на родину в Канаду, пока неизвестно.

Питер и Отэм в день своей свадьбы, 17 мая 2008 года