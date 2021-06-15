Один наряд на все случаи жизни: королева Елизавета II отметила свое 95-летие на параде Trooping the Colour

В эту субботу, 12 июня, королева Великобритании отпраздновала свой официальный 95-й день рождения. Ежегодно день рождения Елизаветы II отмечается дважды: 21 апреля, когда она появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходит парад Trooping the Colour. Традиционно июньские празднования проходят с размахом. На парад приглашаются все желающие, а вместе с королевой с балкона Букенгемского дворца за шумной и торжественной церемонией наблюдает ее большая семья. Но пандемия коронавируса внесла коррективы в существование всех, в том числе монархов, и уже второй год подряд праздник королевы прошел, как и ожидалось, максимально скромно.

В отличие от прошлого года, Ее Величество не смотрела парад в одиночку: ее сопровождал двоюродный брат, 85-летний герцог Кентский принц Эдвард. Оба они сидели в больших креслах на специально установленном пъедестале во дворе Виндзорского замка. Перед ними прошли гвардейцы первого батальона шотландской гвардии и военный оркестр Королевской гвардейской дивизии, который исполнил государственный гимн “Боже, храни Королеву”. Парад завершился салютом из 41 холостого залпа пушек.

Королева Елизавета II и герцог Кентский принц Эдвард

На праздник в свою честь Елизавета II пришла в платье и шляпке серо-голубого цвета с вышивкой в виде желтых цветов, которая сочеталась с шелковым платьем с аналогичным принтом. Образ она дополнила черными туфлями на низком каблуке, черной сумочкой, белоснежными перчатками и тройной ниткой жемчуга. В этом же платье и шляпке, кстати, Ее Величество появилась на торжественном открытии 67-й сессии британского парламента в начале мая. Тогда ее сопровождал старший сын, принц Чарльз.