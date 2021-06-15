 

Принятый закон запрещает изымать у граждан-должников их домашних животных

15.06.2021, 10:01, Разное
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Ранее за задолженность банкам и другим финансовым организациям могли изъять домашнего любимца. Многие люди этот закон называли кощунственным. Теперь судебные приставы больше не могут забирать домашних животных у должников. Этот закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.

Детальнее о нововведении

Согласно документу, изменения вносятся в статью 446 ГПК. Этими нововведениями расширяют перечень активов, на которые не может быть наложен арест.

Органы власти приняли закон о том, что нельзя изымать у должников животных, которые не используются в бизнесе, то есть для получения дохода. Эти изменения направлены на гуманное обращение с животными, которые также страдают в разлуке со своими хозяевами.

Авторы таких нововведений утверждают, что животное определяются в законе с 2918 года как живые существа, а не вещи. Для многих питомец – это полноправный член семьи. Было обнаружено что органы, которые изымают животных, часто не имеют необходимых помещений для их содержания. Это может привести к быстрой гибели животных.

В конце марта 2021 года в Госдуму был внесен законопроект об обязательной регистрации домашних любимцев. Предлагается внести изменения в Закон об ответственном обращении с животными и в некоторые другие законодательные акты.



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