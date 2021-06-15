 

Я просто не могла пройти мимо старого комода, который выставили в подъезд: через пару дней позвала друзей похвастаться поделкой

15.06.2021, 2:18, Разное
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Люди, умеющие что-то ремонтировать или что-то мастерить, всегда пользовались большой популярностью. Особенно, когда не было интернета. Сейчас, когда все находится в открытом доступе, необязательно обращаться к кому-то или выкидывать старую мебель, чтобы купить новую. Достаточно просто прочитать инструкцию или посмотреть передачи из рубрики “сделай сам”.

До преображения

Взять, например, комод, которому не известно, сколько лет. Он весь потрепанный временем: весь в царапинах и каких-то пятнах. Думаете, его больше нельзя использовать? Как бы не так. Приложив немного усилий, из него можно сделать такую мебель, которая по красоте не уступит новой. И необязательно бегать по магазинам, выбирая нужный цвет и размер, можно просто подобрать краску и вдохнуть в ваш комод новую жизнь.

Преображаем старый комод

Я не смогла пройти мимо старого комода, который соседи выставили в подъезд. После его преображения я позвала их похвастаться своей поделкой. Рассказываю, что необходимо делать, чтобы дать подобной мебели вторую жизнь.

В первую очередь, что нужно сделать, начиная преображать старый комод, это избавиться от старой краски. Существует много способов, как удалить ее, однако лучшим является тепловой пистолет, который полностью очистит комод.

Чем больше краски он удаляет, тем меньше наждачной бумаги понадобится для отделки. Остатки необходимо зашлифовать.

После того как все готово, можно переходить к грунтовке. Чтобы устранить все неровности, может понадобиться два слоя на внешних поверхностях и три на внутренних. Затем наносим краску в несколько слоев.

Лучше брать светлые цвета. Необходимо помнить, что каждый слой краски высыхает за одну ночь.

Преображаем ящики

Какой же комод может быть без выдвижных ящиков? Их также необходимо отшлифовать, прогрунтовать и покрасить. Затем их нужно центрировать. Чтобы работу сделать хорошо, нужно взять круглую пилку и удлинить отверстия так, чтобы тяги располагались на передней части ящика, желательно ближе к центру.

Все, теперь работа закончена. Можно гордиться собой и любоваться “новой-старой” мебелью.



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