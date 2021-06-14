“Съедаете” счастье и успех ребенка: почему нельзя доедать за детьми и почему их самих не стоит заставлять это делать

Иногда на детской тарелке остается немного еды. Многим родителям жалко выкидывать пищу. И они доедают за малышом. Стоит ли делать это? Правильно ли поступают родители, которые принуждают наследника полностью опустошать тарелку?

Приметы, связанные с пищей

Эти поверья относятся к глубокой древности. В те времена пища считалась священной. А добывать ее было сложно. В народе считалось, что человек «питается» не только в физическом, но и в энергетическом смысле.

Поэтому доедать оставленные кем-то продукты запрещалось.

Еще в языческие времена дети считались более уязвимыми перед нечистой силой, несчастьями, болезнями. Люди верили, что родители, которые доедают за своим чадом, отнимают у него силы, здоровье, долголетие.

По мнению эзотериков, мама, которая опустошает тарелку, оставленную наследником, лишает ребенка самостоятельности.

В результате у потомка появляется зависимость от родителей. Он не может самостоятельно принимать решения, нормально зарабатывать. И испытывает трудности в личной жизни.

Согласно поверьям, бабушке и дедушке тоже нельзя опустошать тарелки, оставленные внуками. Доедая за малышом, родственники лишают его энергии, здоровья. В результате ребенок часто болеет.

Мнение специалистов

Сегодня многие не доверяют приметам. Однако тем, кто не воспринимает суеверия всерьез, следует задуматься над словами экспертов. Психологи утверждают, что мамы, которые доедают за чадом, формируют у него неправильное представление о жизни. Ребенок перекладывает на других собственные обязанности. И становится капризным, так как видит, что близкие всегда потакают его прихотям.

Диетологи считают, что маме и папе вредно доедать за малышом. Это приводит к увеличению порций пищи, накоплению лишних килограммов и появлению проблем со здоровьем.

Родители нередко совершают ошибки, связанные с рационом детей. Неправильные установки взрослых приводят к тому, что у малышей формируется нездоровое отношение к пище. Оно проявляется в виде плохого аппетита или, напротив, переедания.

Не стоит награждать наследника за достижения или правильное поведение лакомствами. Например, установка «печенье после супа» сформирует у чада неприязнь к первым блюдам. Не надо заставлять ребенка доедать всю порцию еды. Иначе малыш будет воспринимать пищу как «врага».

И не стоит укорять чадо за то, что ему захотелось «вредных» сладостей.

По мнению психологов, важно внушить ребенку мысль о том, что еда – не единственный источник положительных эмоций. Пусть в жизни наследника будут другие поводы для радости.

Что делать, если на тарелке у малыша осталась еда?

Маме и папе не обязательно выбрасывать пищу, от которой отказался ребенок.

Можно поместить ее в контейнер и убрать в холодильную камеру. Когда малыш проголодается, родители разогреют еду и накормят его. Можно отдать пищу домашнему любимцу. Или использовать для приготовления других блюд. Например, в качестве начинки для пиццы.

По мнению психологов, родителям стоит избегать тех ситуаций, когда ребенок не может справиться с тем количеством пищи, которое находится на тарелке. Лучше положить малышу порцию меньшего объема. Ведь он всегда сможет попросить добавки.

Если мама не знает, сколько еды требуется ребенку, ей лучше посоветоваться с педиатром.