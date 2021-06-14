Маска для волос из хлеба и кефира, и другие секреты красоты от Нонны Гришаевой

Заслуженной артистке России Нонне Гришаевой 49 лет. Но в это трудно поверить. Как удается ей хорошо выглядеть не только на экране, но и в жизни? Свои секреты актриса ни от кого не скрывает. Давайте поговорим о том, что помогает ей в течение долгих лет быть в такой прекрасной форме.

Похудеть помогла строгая диета

Нонна Валентиновна мама двоих детей. После родов дочки она поправилась на 11 килограммов, после появления на свет сына – на 12. Необходимо было принимать срочные меры по уходу за собой, чтобы вернуться к привычному весу в 50 кг. Она пересмотрела полностью свой рацион и удалила из него высококалорийные продукты, такие как мясо, колбаса, макаронные изделия, хлеб со сливочным маслом.

Ее суточное меню состоит из четырех приемов пищи. Завтрак – это любая каша на воде, предпочтение она отдает овсянке. Обед состоит только из первого блюда – любого сытного супа. Яблоко на полдник. Легкий ужин из рыбы и любого салата. Время между приемами пищи должно составлять не менее четырех часов.

Если спектакль заканчивается поздно, она может позволить себе съесть маленькую порцию курицы и салата. Для нее десерт – это не дополнение к пище, а самостоятельное блюдо. Сладкое никогда не совмещает с другими продуктами.

Нонна Гришаева обожает морепродукты. В них содержатся аминокислоты, которые необходимы для поддержания тонуса организма, здоровой кожи и красоты. Чтобы снизить аппетит, она перед едой пьет воду. Это хорошо помогает меньше есть.

Танцы вместо физических занятий

Гришаева, чтобы быстрее восстановить физическую форму после родов, стала заниматься фитнесом. Но вскоре она поняла, что спорт не для нее. Но чем его заменить? Выход нашелся быстро. На место физических нагрузок пришли танцы.

Она всегда любила заниматься ими, да и во многих спектаклях танцует. Это дает хорошую растяжку, правильную осанку, тренировку сердца. Каждое утро она делает несколько упражнений йоги.

Израильские маски для улучшения состояния волос

Проблемы с волосами у Нонны Гришаевой начались через пять месяцев после рождения второго ребенка. Она все это время кормила его грудью. Произошел гормональный сбой, в результате которого она чувствовала постоянную усталость, не могла есть. Все это отразилось на волосах.

Восстановить их и сделать по-прежнему шикарными помогли витаминные коктейли. Для ухода за волосами актриса использует маски для волос с марокканскими маслами. Их актриса привозит из Израиля. Также она пользуется масками собственного приготовления.

Рецептом одной из них Нонна Валентиновна поделилась с поклонниками. Для маски понадобятся стакан кефира и мякиш черного хлеба. Все размешать до состояния сметаны и нанести на волосы. Через полчаса просто смыть теплой водой.

Загорать только в определенное время

Актриса выполняет все советы своего косметолога. Один из них гласит, что нет ничего страшнее для кожи женщины, чем солнце. Избыток ультрафиолета делает ее сухой и сильно старит. Поэтому Нонна Гришаева появляется на пляже в строго положенное время – до 11:00 и после 16:00.

Оказавшись на солнце, пользуется солнцезащитными кремами, очками и шляпой. А придя домой, наносит на лицо питательные кремы. Не забывает про свои израильские маски для волос. Для рук делает ванночки из солей Мертвого моря.

Кто помогает Нонне Гришаевой не стареть

Внешность для актрисы имеет большое значение. Поэтому кроме домашнего ухода она раз в неделю пользуется услугами косметолога. Нонна Валентиновна не делает массаж лица, она предпочитает мягкие ручные чистки, пилинг, мезотерапию и увлажняющие маски.

А вот массаж тела она делает раз в неделю, причем не простой, а глубокий. Постоянные перегрузки приводят к тому, что мышцы становятся напряженными и просто забитыми. Справиться с целлюлитом Нонне Гришаевой помогают различные программы.