Полнящие ткани и текстуры. Как не надо одеваться, чтобы не выглядеть объемнее

В наше время практически каждая девушка хочет быть стройной. Для осуществления этой мечты многие изнуряют себя диетами или каждый день занимаются в тренажерном зале. Однако скрыть несколько лишних килограммов можно легко при помощи грамотно подобранной одежды.

Порой полные барышни допускают досадную ошибку, выбрав наряд из ткани не той текстуры или не того цвета. Мы расскажем, как одежда может корректировать фигуру.

Блестящие ткани

Если хотите выглядеть стройнее, откажитесь от одежды из блестящих тканей. Проблема заключается в зеркальности поверхности ткани. Она отражает падающий свет гораздо больше, чем обычные ткани, тем самым “дорисовывая” несколько лишних сантиметров. Даже черное платье не спасет фигуру, если оно будет сшито из блестящей ткани.

Аналогичным свойством обладают и атласные наряды.

Отдавайте предпочтение матовым текстурам, но не всегда. Иногда можно использовать для создания образа вещи из атласных или блестящих тканей, но с умом. Например, вы можете визуально скорректировать фигуру типа “груша”, надев атласный верх и матовый низ. Тогда тело будет выглядеть более пропорциональным. Аналогичным образом можно исправить фигуру типа “перевернутый треугольник”, отдав предпочтение атласному низу.

Если вы любите блеск, можете дополнить свой наряд из матовых тканей блестящими аксессуарами.

Белый и черный

Хитрость визуального обмана с помощью одежды черного цвета, казалось бы, раскусили уже все. Женщины давно пользуются его способностью поглощать световые лучи, благодаря чему фигура кажется стройнее.

Стоит заметить, что противоположный ему белый обладает совершенно обратным свойством. Вещи в таком цвете отражают световые лучи, которые расходятся в стороны. Тело кажется полнее, потом что границы между белым цветом и соседними красками попросту размываются.

Если вы не хотите выглядеть полнее, не выбирайте белоснежную одежду. Но не стоит полагать, что ради сокрытия лишних килограммов можно носить только черную одежду. Существуют неплохие альтернативы, которыми стоит пользоваться. Отдайте предпочтение однотонной одежде из ткани сероватого или молочного оттенков. Кроме того, вы можете использовать белые вставки в тех местах одежды, где вам нужно добавить объема.

Яркие цвета и оттенки

Сейчас в моде яркие цвета, но злоупотреблять их применением в образе точно не стоит. Если природа наделила вас пышными формами, не нужно надевать пиджак цвета фуксия или ярко-желтые брюки. Яркие цвета визуально добавляют объем из-за своей способности слепить глаза, что вызывает размывание границ.

Обратите внимание на фото ниже. Девушка, стоящая посередине, выглядит полнее своих подруг. И виной всему ярко-желтый цвет ее одежды.

Полным барышням лучше отказаться и от теплых оттенков. Если хотите выглядеть стройнее, выбирайте холодные, такие как синий, голубой и им подобные. Но оттенки выбирайте не яркие, а приглушенные. Например, синий обязательно должен быть с серым подтоном.

В палитре бежевых цветов есть верблюжий оттенок. Он помогает выглядеть стройнее. Отличным вариантом станет пальто в таком цвете.

Крупные рисунки

Полные барышни визуально добавляют своему телу несколько лишних килограммов, используя в образах одежду с объемными рисунками. В данном случае всегда работает железное правило: чем крупнее и ярче рисунок, тем более объемной кажется фигура.

Обратите внимание на женщину в пестром платье. Она кажется полнее своих подруг, хотя ее фигура довольно стройная.

Не стоит забывать про магию вертикальных и горизонтальных полос. Второй тип всегда визуально расширяет фигуру. Вертикальные полоски делают визуально не только стройнее, но и выше. Полоски можно использовать, чтобы скорректировать фигуру. Например, можно на талии делать вставки с вертикальными полосами, а на бедрах с горизонтальными.

Идеальный выбор барышни, желающей выглядеть стройной, это однотонный лук с добавлением вертикальных полос в объемных местах. Но полностью превращаться в зебру не нужно. Линии должны быть только в тех местах, где нужна визуальная коррекция. Чем ярче контраст, тем лучше выражен эффект. Не стоит забывать и о том, что преимущество должно оставаться за темными полосками. Если будут преобладать белые, тогда о стройнящем эффекте горизонталей можно забыть.

Очень осторожно нужно носить вязаные вещи (особенно типа оверсайз) и такие, на которых имеются объемные узоры (косы, шишки). Модная крупная вязка — это тоже не лучшая находка для девушек с пышными формами.

Если вам нравится цветочный принт, но вы обладаете пышными формами, необходимо отказаться от крупных рисунков, особенно на светлом фоне. Если хотите платье в цветочек, ищите мелкий и не очень броский принт.

Горох и крупная клетка

Отдельно хотелось бы рассмотреть еще один промах барышень с пышными формами. Речь идет об одежде в горох.

Крупный черный горох на светлом фоне полнит всегда. С таким принтом надо быть аккуратнее и обладательницам худощавой фигуры. Она тоже может выглядеть непропорционально, если использовать в образе одежду в крупный черный горох.

Использование мелкого гороха допустимо при условии, что фон будет темным, а горох светлым.

С клеткой аналогичная ситуация. Чем она крупнее и ярче, тем более объемной выглядит фигура.

Немного о фасонах

Барышням с объемной фигурой стоит внимательно подходить к выбору фасона своей одежды. Табу для пышных форм:

укороченные вещи;широкий фасон;объемные воротники;большие рукава (особенно фонарики);наличие любого декора (вышивка, стразы, блестящие вставки, кружева и оборки).

Не стоит забывать про то, что низкая посадка брюк имеет свойство увеличивать объем нижней части туловища. Особенно такие вещи противопоказаны в сочетании с укороченными топами.

Полным дамам нужно избегать накладных карманов. Очень полнит любой объемный и меховой декор. Идеальный выбор барышни, желающей скрыть несколько лишних килограммов, это приталенные фасоны и минимализм.

При грамотном подходе к вопросу формирования гардероба и четком понимании особенностей своей фигуры можно не бояться тканей, которые полнят. Вставками из них можно ловко добавлять объем там, где его маловато. Это сделает фигуру пропорциональной и более красивой.