 

Смена часовых поясов ни к чему. О чем стоит задуматься тем, кто переболел КОВИД-19 и собирается в отпуск

14.06.2021, 10:48, Разное
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Коронавирус – это серьезное заболевание, хотя многие переносят его легко. После болезни пациенты ощущают слабость и усталость, и при этом отмечается ослабленный иммунитет. Поэтому отпуск в “постковидный” период должен проходить в более спокойной обстановке, чем обычно. Об этом россиянам рассказали инфекционисты-иммунологи.

Что можно, а чего нельзя

Оптимальный вариант отпуска после перенесенного коронавируса – это спокойный отдых в регионе своего проживания. Ведь нет ничего лучше, чем провести время на природе, недалеко от своего дома, возле тихой речки или пруда. Жаркое море и сутолока не прибавят здоровья никому. А отдых в пансионате и санатории доступен далеко не всем.

Свежий воздух, правильное питание и умеренная физическая активность – это то, что необходимо переболевшему коронавирусом, считает инфекционист Евгений Тимаков, который дал интервью агентству ТАСС. По его словам, после перенесенного заболевания ослаблена иммунная система, а значит, повышен риск заражения, например ротавирусом, который нередок на Черноморском побережье. А это заболевание не из приятных. Кроме того, повышается и риск онкологических заболеваний. В связи с этим врач настаивает на том, что длительных перелетов и смены часовых поясов в “постковидный” период быть не должно.

Ведь все это является стрессом для организма, как и утомительные сборы, планирование туров и финансовых расходов, которые для многих могут быть обременительными, а значит, будут вызывать стресс. Худшим решением будет тур в Юго-Восточную Азию или Индию, где ко всему этому добавится жара и духота, которая усугубит дыхательные проблемы, если они есть.

Кто должен соблюдать правила с особым усердием

Те, кто перенес КОВИД-19 тяжело или имеет хронические заболевания, а также лица старше 50 лет должны уделить планированию своего отдыха особое внимание. В течение месяца после болезни им вообще не стоит никуда выезжать, особенно в жару.



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