Большой слой крема не повысит защиту кожи: полное руководство по получению здорового загара

Многие люди мечтают о том, чтобы обрести красивый загар, но при этом не навредить своей коже и здоровью в целом. Вот несколько советов, которые помогут вам достичь желаемого и при этом получить удовольствие не только во время самого процесса, но и эстетическое после него (глядя на свое бронзовое тело).

Выбор крема

Помните о том, что кожу обязательно нужно защищать от солнечных лучей. Некоторые люди со смуглой кожей ошибочно полагают, что им крем не нужен. Знайте: защита нужна абсолютно всем. Главное – это правильно выбрать средство в зависимости от вашего фототипа и чувствительности. Существуют два вида кремов: SPF и OF. Первое средство больше защищает поверхность кожи, второе – проникает глубоко внутрь. Выбирайте фактор, который вам необходим для безопасного загара. Если ваша кожа отличается чувствительностью, обратите внимание на более высокую цифру на этикетке. Например, если вы начинаете краснеть после пребывания на солнца в течение десяти минут, с кремом SPF 30 сможете находиться на солнце до 5 часов (10 умножается на 30, получается 300 минут). После истечения этого времени нужно снова нанести средство на кожу. Помните также о том, что для рыжих и блондинок фактор должен составлять от 25 до 30, а для брюнеток – 15-20.

Рекомендации перед выходом на улицу

Средство следует наносить за 15-20 минут до выхода на улицу. Не забывайте покрывать им не только видные места, но и лямки под купальником, а также шею и уши (именно о них очень часто забывают).

В летний период следует питаться овощами и фруктами, которые имеют желтый и оранжевый цвет, это позволит загару ложиться более равномерно.

Помните о том, что нужно пить много воды. Никогда не выходите из дома без бутылочки, из которой можно попить в любое время (не всегда есть возможность быстро купить воду в магазине, поэтому побеспокойтесь о ее наличии заранее).

Не забудьте надеть головной убор и солнцезащитные очки.

Время приема солнечных ванн

Некоторые люди ошибочно полагают, что для получения эффектного загара нужно находиться на солнце больше времени (то есть чем больше, тем лучше). На самом деле это не так. Продолжительность принятия солнечных ванн не должна превышать 2-3 часов в день. В этом случае загар будет полезным и эффективным. То есть вы получите необходимое количество витамина Д, что способствует укреплению здоровья. Кроме того, ваше тело покроется загаром, который будет привлекательным и равномерным (не будет ожогов и прочих неприятных последствий пребывания на солнце). Пигментация кожи (образование меланина) имеет свои пределы, после достижения которых кожа просто не темнеет. Поэтому здесь необходимо уделять больше внимания качеству, нежели количеству.

Перерывы для возобновления резервов организма

Изнурять организм беспрерывными солнечными ваннами нельзя ни в коем случае. Не стоит загорать с 11 до 15 часов, поскольку в этот период солнце очень активное. Нужно выбирать правильный крем для загара, а также даже во время самого процесса на некоторое время уходить в тень или пользоваться головными уборами (например, шляпами с широкими полями). Помните также о том, что глаза нужно защищать, поэтому наличие солнцезащитных очков является обязательным.

Нанесение солнцезащитного крема

Ошибочно полагать, что большой слой крема защитит вас от агрессивного воздействия лучей. Хватит от 6 до 8 чайных ложек крема для того, чтобы покрыть абсолютно всю поверхность кожи. Постарайтесь распределить средство максимально равномерно, но тонким слоем. Не нужно как оставлять места с обильным покрытием, так и не обрабатывать участки вовсе. Во всем должна быть мера, и постарайтесь ее соблюдать.

Уход за кожей после загара

Не стоит забывать о загаре, как только вы ушли с пляжа. То есть ухаживать за кожей нужно в любом случае, даже если речь не идет об ожогах. После принятия солнечных ванн примите душ с водой комнатной температуры. Затем воспользуйтесь средствами после загара (кремом, молочком и пр.). Кожа не может нормально регенерировать и заживать, если не получит питания. Постарайтесь обеспечить ее всем необходимым: влагой и питательными веществами, которые и присутствуют в специальных средствах. Тогда она лишится сухости, станет упругой и эластичной, а загар будет смотреться максимально привлекательно. В качестве средств по уходу следует выбирать те, которые содержат масло ши, жожоба или облепиховое масло. Стоит также сказать, что кремы и молочко после загара следует использовать не только непосредственно после принятия солнечных ванн, а и в последующие дни. Это поможет вам сохранить загар как можно дольше, и его качество будет таким, как было в первые дни (то есть он будет смотреться максимально привлекательно).

Еда после пребывания на солнце

Помните о том, что сразу после принятия солнечных ванн не рекомендуется есть, тем более острую и жирную пищу. Перегретому организму будет крайне тяжело переваривать пищу, потому подождите некоторое время, а затем перекусите блюдами, в которые входят легкие для усвоения ингредиенты.