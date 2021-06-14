Остатки растительного масла: как правильно его утилизировать или повторно использовать

После приготовления пищи очень важно правильно утилизировать остатки растительного масла. Не стоит выливать его в раковину, так как это может привести к засорам в канализационной системе. Правильная утилизация растительного масла после использования поможет предотвратить подобные проблемы. Вот некоторые советы относительно того, чего не стоит делать и как следует поступить правильно.

Не сливать в канализацию

Слив растительного масла после жарки в унитаз или раковину может привести к засорению водопроводной системы дома, а также спровоцирует более серьезный засор городского водопровода. Это может нанести серьезный экологический и экономический ущерб природе.

Некоторые выливают горячее масло в водопроводную систему, но по мере того, как оно охлаждается в трубах, оно начнет затвердевать и образовывать более крупные частицы жира и налет в трубах. По мере увеличения количества жира он начинает препятствовать нормальному прохождению воды, вызывая обратный поток на кухню и в другие части дома.

Не выливать растительное масло на землю

Масла и жиры растительного и животного происхождения могут быть очень вредными для животных при их случайном проглатывании. Кроме того, жиры просачиваются в почву, где выращиваются огородные культуры. Это приводит к проблемам, связанным с проникновением влаги и воздуха. Также это мешает нормальному поступлению к растениям удобрений.

Как избавиться от остатков растительного масла?

Нужно оставить масло или жир в сковороде или другой посуде, которая использовалась для жарки продуктов, и дать ему полностью остыть. После того, как жир остынет, нужно переместить его в герметический контейнер, чтобы его можно было выбросить.

Когда контейнер будет полностью заполнен, нужно поместить его в пластиковый пакет, чтобы масло не вытекало и выбросить все это в мусорное ведро. Если в вашей стране предприятия закупают остатки масел и кулинарного жира, чтобы затем переработать его в топливо, используемое в промышленности, то можно собирать его в больших количествах, а затем сдавать на переработку.

После того, как большая часть кулинарного жира будет удалена со сковороды или другой емкости, нужно все поверхности емкостей протереть бумажным полотенцем. Затем всю посуду тщательно вымыть. Нужно помнить о том, что даже небольшое количество жира может привести к возникновению засора в трубах, так как он постепенно накапливается. Именно поэтому важно мыть посуду с использованием моющего средства, которое эффективно расщепляет жиры.

Другие полезные советы

Если масло использовалось правильно, оно не пригорело и не сгорело, то можно предпринять несколько эффективных шагов, чтобы утилизировать остатки кулинарного жира. Можно повторно использовать этот продукт.

Для этого нужно предварительно отфильтровать остатки растительного масла. В качестве фильтра хорошо подойдет впитывающая бумага. Нужно поместить такую бумагу на стеклянную емкость и пропустить через нее остатки растительного масла. Лучше всего проводить такую процедуру несколько раз, чтобы получить максимально чистый кулинарный жир.

Это позволит удалить все остатки пищи и в следующий раз использовать для приготовления еды чистое масло.

После того, как все будет готово, перелить кулинарный жир в стеклянную емкость с крышкой. Хранить нужно в холодильнике, морозильной камере или же просто поставить в прохладное место.

Перед повторным использованием кулинарного жира нужно понюхать его, чтобы убедиться в том, что оно не прогоркло. Можно использовать остатки растительного масла, очищая их несколько раз. Если же оно стало полностью непригодным для последующего применения, обязательно нужно его утилизировать.