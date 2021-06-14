Почему мужчины в возрасте уходят от своих жен: кто же виноват в данной ситуации

Если семейная пара прожила вместе большое количество лет, никаких гарантий того, что брак не распадется, к сожалению, не существует. И в последнее время мужчины, достигшие зрелого возраста, уходят из семьи все чаще. При этом женщины склонны винить в этом своих супругов. Однако, по мнению специалистов, им следует поискать причину развода в самих себе.

Ничего не случается вдруг

Если мужчина в зрелом возрасте, прожив со своей второй половиной много лет, собрал вещи и ушел из семьи, нужно понимать, что такое решение не пришло к нему внезапно. Ведь у представителей сильного пола разум превалирует над чувствами. А значит, предприняв столь ответственный шаг, он понял, что его на самом деле все достало.

В противном случае, если бы его не устраивал один из аспектов совместного существования, он, скорее всего, предпочел бы жить двойной жизнью, заведя любовницу, но оставаясь с женой. И если супруга отличается умом и терпением, ей под силу исправить ситуацию, проявив больше такта и ласки. Среди причин ухода взрослого мужчины из семьи психологи видят основные четыре.

1. Мужчина потерял интерес к жене

Если женщина полностью растворяется в мужчине, живет его интересами, полностью посвящает себя заботе о любимом супруге, казалось бы, что может быть лучше для него? Однако в данном случае как раз наблюдается обратный эффект. Супругу сложно уважать человека, который полностью зависит от его желаний и капризов, не развивается, не имеет самостоятельной цели в жизни.

Поэтому немудрено, что его чувства угасают, ему становится невыносимо скучно, неинтересно, и он больше не хочет годами переживать “день сурка”. Конечно, вина женщины в этой ситуации налицо.

Ведь она забыла о том, что в любом возрасте нужно быть желанной для партнера, следить за своим здоровьем, за внешностью, не сидеть в четырех стенах, ходить на спектакли и выставки, читать, узнавать новое, уметь поддержать разговор. Одним словом, всячески поддерживать интерес к себе со стороны второй половины.

2. Ему не хватает любви

Не стоит удивляться тому, что взрослому мужчине по-прежнему необходима ваша любовь, ласка, внимание. Ему, так же как и в молодые годы, хочется поговорить по душам, посидеть, обнявшись, рядышком или провести время вместе каким-либо другим образом. Тесное общение между партнерами важно в любом возрасте. Это и совместные прогулки, и походы в кинотеатр, театр, музей и на концерт, и путешествия по интересным местам, и вылазки на природу.

Кроме того, нужно почаще хвалить своего супруга, восхищаться им, а не приводить в пример мужа своей подруги, который и заботливый, и понимающий, и хорошо зарабатывает. Ведь, прожив бок о бок много лет, вы, наверное, прекрасно осведомлены о сильных сторонах любимого человека и цените их. И если вы забыли обо всем этом, не удивляйтесь, если муж захочет расстаться.

3. Он воспринимает жену как маму, а не как любимую женщину

Иногда женщины в отношениях с супругом следуют одной из двух моделей поведения. Первая из ролей – это мать-наседка, когда жена носится со своим муженьком как с малым дитятей. Она ограждает его от любых неприятностей, грудью вставая на его защиту, выполняет все его прихоти.

Вторая – это роль строгой мамы подростка. Она отчитывает супруга по любому поводу, от ее внимания не ускользает ни один его шаг, она постоянно требует от него отчета: где был и с кем, что делал, куда потратил деньги?

К такому мужчине можно испытать лишь сожаление и сочувствие. Ведь подобные отношения напоминают дрессировку животного. Поэтому неудивительно, что мужу хочется сбежать от такой жены. Непонятно только, как он терпел ее многие годы.

4. Супруг устал от скандалов

Некоторые дамы, прожив в браке не один год более-менее мирно, со временем становятся несдержанными и начинают скандалить по поводу и без повода. При этом, если они не видят бурной реакции в ответ, раздражаются еще больше. Когда такие бури в стакане воды происходят все чаще, мужчина рано или поздно соберет вещички и сбежит куда подальше от такой скандалистки.

Если же вы поняли, что похожи на такую неспокойную женщину, вам следует, пока не поздно, взять себя в руки и перестать кричать на своего благоверного. Постарайтесь находить компромиссы и, если ситуация серьезная, внимательно выслушайте другую сторону, примите во внимание ее аргументы и найдите совместное решение.

Хотя в расставаниях, как правило, виноваты двое, женщине все же следует учитывать, что в ее силах сделать так, чтобы ее супруг спешил домой, в уютную атмосферу, а не мечтал о том, как вырваться из плена.