Горячие трендовые формы ногтей на лето-2021: стилет, овал или маникюр различной длины

Направления маникюра могут меняться каждый год. Но постоянными остаются формы ногтей, от которых во многом зависит красота женщины. В летний сезон 2021 года специалисты в области маникюра советуют отойти от классики и выбрать более трендовые формы ногтей. Хотя по-прежнему в моде остаются квадратная и острая модели.

Самые модные формы ногтей летнего сезона

Мастера маникюра предлагают множество вариантов ногтевого дизайна. Выбор есть у всех. Каждый может подобрать для себя ту модель, которая ему нравится. Самые горячие формы ногтей этого сезона следующие:

Маникюр различной длины. В таком типе покрытия ногтей происходит нарушение симметрии. Это когда на одной руке ногти укорочены, а на другой остаются длинными. Все зависит от фантазии человека. Все большую популярность в настоящее время набирает форма стилет. Такой вариант предпочитают выбирать многие звезды. Любительницы длинных ногтей таким образом желают удлинить визуально пальцы. Форма ногтей в виде овала более приемлема для всех. Такая конструкция удлиняет пальцы. Естественный вид принимают короткие пальцы, длинные выглядят натуральными и мягкими.

Это самые горячие трендовые формы ногтей, которые свойственны смелой, не боящейся экспериментировать прекрасной половине общества.

Другие необычные формы ногтей

Но актуальным также является и ряд иных, нетрадиционных видов маникюра летнего сезона 2021. Более сдержанными типами нового тренда являются следующие:

в виде помады, которые по-прежнему актуальны в новом сезоне; миндальной формы, когда длинные ногти немного сужены на кончике. Это более заостренная форма, чем овал, которая придает ногтям яркость и смелость. пуанты – такая форма ногтей, которая идеально смотрится лишь на длинных ногтях, иначе пальцы будут казаться короче и шире визуально;мягкий квадрат – самая универсальная форма ногтей, состоящая из квадрата со смягченными углами, актуальна для ногтей короткой и средней длины. Не подходит тем, у кого широкая ногтевая пластина, – визуально пальцы могут казаться короче и толще.

Актуальным всегда остается и однотонный дизайн маникюра. Но придаст какую-то особую форму и будет выглядеть необычно нанесенный на ноготь рисунок, точка, полоска и так далее.

Выбор дизайна

Можно попробовать несколько вариантов летнего дизайна ногтей. Все они прекрасны. Просто при выборе маникюра нужно учитывать свой вкус.

Стилисты утверждают, что дамам со светлой кожей лучше выбирать оттенки более холодные, можно красные или бордовые. Для тех, у кого смуглая кожа, подойдут светлые оттенки, а также персиковые, розовые и зеленоватые.

Всегда была и остается в моде классическая форма ногтей. Но только маникюр будет выглядеть интереснее, когда пальцы будут украшены разными цветами или 1-2 ноготка рисунком.

В моде зеркальные оттенки: золото, серебро, бирюза. Такой дизайн покорит любого. В последнее время занял одно из первых мест лунный маникюр, который украшен блестками или стразами. При таком маникюре лунка остается естественного цвета, а ногтевая пластина покрывается каким-то другим цветом.

Не важно, какой маникюр выберет женщина, самое главное то, что ногти должны быть ухоженными, а кожа рук увлажненная и не потрескавшаяся.