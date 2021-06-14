Буйство цвета и минимум запретов: как зрелой даме вписать в свой гардероб яркое летнее платье (модели и советы)

Летние платья отличаются легкостью, воздушностью и женственностью. Это хороший вариант для повседневного стиля, когда не хочется перегружать свой образ. В моде сейчас свободные и комфортные модели, которые не будут сковывать движений и хорошо подчеркнут женственный силуэт.

Красиво и стильно

Летом лучше делать акцент на яркости и сочности. Не стоит ограничиваться только монотонными вариантами, можно сочетать разные цвета и оттенки, чтобы сделать образ еще интереснее и свежее. Кстати, такие платья хорошо подойдут и для повседневного стиля, и на встречу с друзьями, и даже как элемент деловой концепции. Все будет зависеть от аксессуаров, которые дополнят образ.

Желтый цвет будет на пике популярности. Он хорошо освежает и делает акцент на легкости и летней радости. Этот оттенок сочетается с разными цветами и помогает создать стильный лук. Простое платье прямого кроя из легкого материала будет отлично смотреться в сочетании с ярким шарфом.

Цветочные мотивы, элементы листьев или другие детали будут освежать платье. Особенно на желтом фоне зеленые листочки смотрятся эффектно и необычно. Такое платье можно сочетать с сумочкой и туфлями такого же оттенка или подобрать другой контрастный тон.

Нотки красного

Классический красный в гардеробе зрелой женщины выглядит естественно и сексуально, он подчеркивает силуэт, делает акцент на талии и гармонизирует с внешним видом.

Красивое летнее длинное платье-сарафан отлично впишется в гардероб модницы и добавит ему нотки стиля.

Слегка приталенное на талии платье выглядит природно и женственно. Его можно сочетать с разными оттенками. Омолаживающим эффектом обладает розовый оттенок. Длинное платье в таком цвете также выглядит современно и молодежно, это отличный летний вариант на каждый день.

Буйство красок

Сейчас в тренде яркие краски и смешанные мотивы. Оттенки голубого соединяются в цветочный мотив и здорово освежают образ. Желательно подбирать себе платья из легкой ткани, которая будет в буквальном смысле струиться по телу, создавая красивый эффект на талии.

Сочетание белого и голубого в платье также смотрится женственно и стильно. Независимо от типа модели и кроя платья, оттенки хорошо освежают и даже омолаживают образ. Использование нескольких оттенков в одежде позволяет омолодить образ.

Для романтичных натур идеально подойдет сочетание красных оттенков. Даже обладательницам пышных форм подойдет такой вариант, ведь визуально он стройнит талию и подчеркивает красивые линии тела.

Розовое платье с принтами и красиво оголенными плечами также смотрится весьма эффектно в образе зрелой дамы. Такой вариант подойдет тем, кто не боится лишнего внимания и может себе позволить дерзкое и яркое сочетание с нежным декольте.

К такому наряду подойдут разные украшения, но лучше не перегружать шею подвесками и тяжелыми кулонами, достаточно легкой и женственной тонкой цепочки.

Сочетание розового и зеленого в одном наряде – настоящий взрыв цвета. Это современный выбор уверенной в своем вкусе женщины, которая не боится выйти за рамки общепринятых правил.