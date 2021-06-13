 

Немецкие власти накануне матча Россия-Финляндия призвали российских иммигрантов воздержаться от самоубийств

13.06.2021, 22:06, Разное
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Правительство Германии опубликовало обращение на русском языке к иммигрантам из бывшего СССР с просьбой не принимать слишком близко к сердцу поражение сборной России в матче с Финляндией.

Российские и финские футболисты встретятся в Санкт-Петербурге в среду, 16 июня. Власти Германии, оценив шансы россиян на победу как ничтожные, пытаются предотвратить неадекватные действия русскоязычных граждан страны, в том числе волну самоубийств. Для этого они, в частности, открыли горячие линии психологической поддержки в столицах всех земель Германии.

– Мы прекрасно понимаем вашу боль и обиду от поражения футбольной сборной. Но поймите, что только лишь футболом не ограничивается ваша жизнь. Радуйтесь прекрасным летним дням, встречам с друзьями, прогулкам с детьми и кружечке баварского с сосисками. Пожалуйста, не убивайте себя! И, может быть, вы увидите, как российская команда получает золотые медали следующего первенства! – написано в обращении.

Немецкая полиция отказывается комментировать события, произошедшие после позорного поражения россиян в игре с бельгийцами. Однако, судя по той тревоге, которую испытывает правительство Ангелы Меркель, последствия были ужасными. Служба Rettungsdienst земли Бавария сообщила, что в ночь с субботы на воскресенье была вынуждена мобилизовать волонтёров и отпускников для оказания помощи русскоязычным болельщикам. Обычного ночного наряда сил для этого не хватило.

В свою очередь, русскоязычные жители Германии подготовили обращение к Владимиру Путину с просьбой не допустить поражения российской сборной 16 июня.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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