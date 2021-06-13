 

Сергей Собянин пригрозил единороссам арестами, если они соберутся на съезд 19 июня

13.06.2021, 16:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мэр Москвы объявил нерабочими дни до 20 июня, чтобы затормозить распространение коронавируса.

На один из этих дней приходится предвыборный съезд партии «Единая Россия». Собянин пообещал не допустить его проведения.

На съезде 19 июня единороссы намерены выдвинуть кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму.

– Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов. Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там, – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Собянин пригрозил «Единой России» арестамиНесмотря на то, что съезд планируется провести в сокращённом составе и с соблюдением социальной дистанции между делегатами, он, по мнению мэрии, всё равно создаёт риск распространения инфекции. Политсовет «Единой России» отказался отменять или переносить форум, в ответ мэр пообещал арестовать всех его участников.

– Нам не впервой рассаживать по спецприёмникам целые конференции или съезды. Технология отработана, практика отлажена. Я отдал приказ московской полиции отслеживать этот вопрос и принимать меры незамедлительно. Если ко вторнику не достигнем с партией договорённости, начнём резервировать места в Сахарово под делегатов, – сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что в вопросах эпидемиологической безопасности «нет ни оппозиционера, ни лоялиста, вирус поражает всех одинаково», и потому никаких «санитарных льгот» партия власти не получит. Пресекать незаконные мероприятия будут на общих основаниях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.01 / «Фейерверкер»

15.05 / Почему Тимурка бросил Решёткину (версия Насти) – Личное мнение

17.10 / Nokia намерена развернуть сеть 4G на Луне

30.11 / Мнение: Модель перехода (1)

21.04 / Готовьте «пульки»

23.12 / Самойлова и Джиган показали традиционное семейное фото в новогодних пижамах

07.03 / “Всё намного проще”: Ученые выяснили подробности технологии приготовления клея неандертальцами

16.01 / МВД России предоставит автобусы для встречи Алексея Навального

03.07 / Мнение: Аномальное голосование

10.11 / Как спасся штурман сбитого российского вертолета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика