Сергей Собянин пригрозил единороссам арестами, если они соберутся на съезд 19 июня

Мэр Москвы объявил нерабочими дни до 20 июня, чтобы затормозить распространение коронавируса.

На один из этих дней приходится предвыборный съезд партии «Единая Россия». Собянин пообещал не допустить его проведения.

На съезде 19 июня единороссы намерены выдвинуть кандидатов на предстоящие в сентябре выборы в Госдуму.

– Это важнейшее партийное мероприятие в преддверии стартующих сентябрьских выборов. Все ключевые и стратегические решения по избирательной кампании, по утверждению списков наших кандидатов, программы партии, с которой мы пойдем на выборы, за основу будут приниматься именно там, – заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Несмотря на то, что съезд планируется провести в сокращённом составе и с соблюдением социальной дистанции между делегатами, он, по мнению мэрии, всё равно создаёт риск распространения инфекции. Политсовет «Единой России» отказался отменять или переносить форум, в ответ мэр пообещал арестовать всех его участников.

– Нам не впервой рассаживать по спецприёмникам целые конференции или съезды. Технология отработана, практика отлажена. Я отдал приказ московской полиции отслеживать этот вопрос и принимать меры незамедлительно. Если ко вторнику не достигнем с партией договорённости, начнём резервировать места в Сахарово под делегатов, – сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что в вопросах эпидемиологической безопасности «нет ни оппозиционера, ни лоялиста, вирус поражает всех одинаково», и потому никаких «санитарных льгот» партия власти не получит. Пресекать незаконные мероприятия будут на общих основаниях.

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