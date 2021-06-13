Квадратная форма, пастельные тона и не только: тренды педикюра на лето 2021 года

Уже наступило лето, поэтому нужно позаботиться о своих ногах и сделать красивый педикюр, чтобы ножки в открытой обуви выглядели просто фантастически. В 2021 году появилось много различных трендов оформления ногтевой пластины. Вот несколько интересных идей модных и эффектных трендов, которые не оставят равнодушной ни одну красотку.

Педикюр на лето 2021 года

В этом году все больше внимания уделяется качеству выполнения педикюра. Можно выбрать самый простой и консервативный цвет, но если стопы будут мягкими и увлажненными, а ногти квадратными и аккуратными, то можно быть уверенной в том, что вы будете в тренде.

При этом стоит отказаться от ювелирных украшений, которые никогда не отличались особой практичностью.

Актуальные цвета лака для выполнения педикюра

В 2021 году большой популярностью будут пользоваться как достаточно яркие и насыщенные неоновые тона, так и более приглушенные пастельные оттенки лаков. Самым настоящим хитом такого маникюра являются сиреневые ногти на ногах.

Кроме того, отличным вариантом будет персиковый, пудрово-розовый, синий педикюр. Также актуальным будет оттенок шалфея, который в последнее время присутствует в одежде и обуви.

Отлично смотрятся неоновые оттенки на ногах, в частности, такие как оранжевый, розовый и желтый. Эффектным вариантом будет насыщенный темно-синий цвет ногтей. Отлично они смотрятся в сочетании с босоножками на высоких каблуках или модными женскими шлепанцами. Красиво подчеркнут загар как нюдовые, так и более насыщенные неоновые тона.

Вот несколько отличных вариантов оттенков лака для выполнения педикюра.

Красный

Отлично смотрится красный цвет лака на ногтях. Однако при выполнении такого педикюра нужно учитывать то, что он должен быть без какого-либо дизайна. Это намного лучше, чем фольгированные детали, стразы и многие другие варианты. Простота всегда приветствуется.

Светоотражающее покрытие

Если хочется сделать эффектный и стильный педикюр, то отлично будет смотреться красивое светоотражающее покрытие. Чтобы оно выглядело красиво и долго держалось на ногтях, стоит использовать гель-лак.

Френч с украшениями

Обычный френч может смотреться достаточно просто и не слишком эффектно. Именно поэтому стоит дополнять классический дизайн максимально простыми и деликатными стразами.

Неон

Неоновые тона выглядят очень стильно, ярко и эффектно. В 2021 году можно перепробовать все модные и броские варианты такого покрытия. Ультраяркие оттенки стали самым настоящим модным трендом этим летом.

Абстракция

Размытые акварельные краски или эффект мазков на холсте – все это модно в 2021 году. Такой педикюр смотрится очень красиво и позволяет проявить всю свою фантазию.

Лаванда

В этом году большой популярностью пользуются всевозможные оттенки лаванды. Они выглядят стильно, эффектно и ярко. Лавандовые тона помогают подчеркнуть собственный стиль и добавить образу притягательности.

Радуга

Это достаточно интересный и яркий вариант педикюра. Он смотрится немного по-детски, но при этом помогает придать образу некоторую загадочность.

Насыщенный синий

Такой красивый и яркий цвет лака помогает придать любому образу притягательности. Синий цвет лака выглядит элегантно и напоминает морские берега.

Оранжевый

Это яркий и очень притягательный цвет. Оранжевый является самым настоящим хитом этого лета.

Белый

Такой цвет всегда смотрится просто великолепно. Но чтобы белый педикюр не выглядел, как канцелярская замазка, нужно сделать глянцевый финиш.