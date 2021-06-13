 

Приталенные блейзеры и не только: антитренды 2021 года, которые многие до сих пор продолжают носить

13.06.2021, 12:38, Разное
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Всем известно, что мода не стоит на месте. Это слаженный механизм, который находится в постоянном движении. И некоторые детали этого механизма время от времени устаревают и заменяются другими. Конечно, речь идет о трендах и антитрендах. Какие же вещи не стоит покупать в 2021 году?

Цветные носки с ярким принтом

Мода на яркие принтованные носки постепенно проходит. В 2021 году актуальны яркие однотонные изделия. Также популярны ненавязчивые мелкие принты.

Если хотите подчеркнуть свою индивидуальность, комбинируйте цветные носки из разных пар. Например, вы можете надеть один красный носок, а второй – зеленый.

Спортивные костюмы

Что? Нужно отказаться от своего любимого спортивного костюма? Конечно, в тренажерном зале без него не обойтись. Но в городской обстановке лучше комбинировать спортивные брюки, топы и куртки с неспортивной одеждой. Например, сочетать спортивные брюки и кружевной топ.

Скинни

Джинсовые брюки облегающего фасона прекрасно подчеркивают стройность ног и подходят для составления образов различной стилевой направленности.

Однако летом 2021 года от них стоит отказаться в пользу джинсов прямого кроя или с широкими брючинами. Не менее актуальны и расклешенные модели.

Футболки с лого и брендами

Хотите похвастаться футболкой с логотипом известного бренда? Подождите немного, может, через несколько сезонов мода на логотипы и бренды вернется. А пока футболки с “брендовыми” надписями неактуальны. В 2021 году трендовыми являются однотонные топики и футболки без кричащих названий.

Блейзер с акцентированной талией

В 2021 году балом правят силуэты свободного кроя. Если вы хотите составить актуальный образ, приталенные блейзеры стоит убрать подальше. Не нужно переживать, что в оверсайзе вы будете выглядеть бесформенно. Даже в рубашках и пиджаках свободного кроя можно подчеркнуть все достоинства фигуры и чувствовать себя максимально комфортно.

Принтованные джинсы

Несколько сезонов назад джинсовые брюки со всевозможными рисунками были на пике популярности. То же самое с крупными дырками и прорезями на коленках. Однако в 2021-м ни принты, ни большие дырки, ни грубые потертости не актуальны. Сейчас в тренде джинсы с необработанными брючинами и небольшими аккуратными отверстиями. А броские принты находятся в списке антитрендов.

Велосипедки

Да, велосипедки очень удобны, хорошо сочетаются как с топами, так и с рубашками и даже подходят для городской обстановки. Но это уже не горячий тренд.

Вместо велосипедок надевайте однотонные широкие шорты из льна или хлопка. Свободные силуэты с завышенной талией сейчас в моде.



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