Ломтики авокадо, ложки и не только: избавляемся от мешков под глазами в считаные минуты

Как эффективно избавиться от мешков под глазами? Всего несколько ингредиентов из вашей кухни заставят вас почувствовать себя Афродитой. Далее расскажем, как можно избавиться от нежелательных проблем с кожей вокруг глаз.

К счастью, природа и простые техники, которые мы можем выполнять, не выходя из дома, помогут нам. Помните, что залог успеха – регулярность. Повторите следующие процедуры, и кожа под глазами обязательно станет сиять.

Нужно знать причину их появления

Что подойдет лучше всего от мешков под глазами? Если мы хотим ответить на этот вопрос, нам сначала нужно узнать, почему они появляются. Только так мы сможем применить правильный метод. Что касается причин образования отечности под глазами, то к ним можно отнести:

усталость;недостаток сна;наличие паразитов в организме;аллергию;проблемы с щитовидной железой;сердечно-сосудистую недостаточность, в том числе проблемы с сердцем;недостаток витаминов, микроэлементов;несоответствующий образ жизни – сидячую работу, отсутствие спорта;наследственность – наследственное заболевание;употребление стимуляторов,неправильную диету.

Домашние средства помогут справиться с мешками под глазами: лайфхаки

Как убрать мешки под глазами? Как только мы узнаем общие причины этого типа проблем, мы можем перейти к устранению их последствий. Если причиной являются конкретные заболевания или наша халатность в результате плохого образа жизни, естественно, что если мы применим лечение и внесем изменения в привычки, мешки исчезнут. Однако мы можем ускорить этот процесс, используя несколько домашних средств, известных еще со времен наших прадедов. Нет ничего лучше натуральных компрессов, масок. Чем ближе к природе – тем ближе к здоровью. Ниже приведены несколько домашних средств, которые уменьшат мешки под глазами.

Настой ромашки. Ромашка – одна из основных трав в коллекции каждого травника. Она обладает бесчисленными полезными для здоровья свойствами, которые положительно влияют на наш организм. Чтобы избавиться от отечности и темных кругов под глазами, просто заварите два пакетика ромашки и накройте ими глаза примерно на 15 минут. Можно пить сам настой. Благодаря этому средство будет работать с удвоенной силой. Ромашка уменьшит мешки и покраснение вокруг глаз.Алоэ – еще один союзник в борьбе с мешками вокруг глаз. Оно не только уменьшит их, но и отлично увлажнит кожу. Алоэ также обладает противовоспалительным действием. Не зря оно входит в состав многих косметических препаратов. Отрежьте кусок алоэ вера и разрежьте его вдоль. Затем нанесите на область под глазами и оставьте на четверть часа.Компрессы из огурцов. Это еще один проверенный метод. Вам нужно огурцы нарезать ломтиками и накрыть ими область глаз и вокруг них. Держите так минут 15-20. Выполняйте эту процедуру регулярно, и вы наверняка будете поражены результатами.Ломтики картофеля или авокадо – работают так же, как ломтики огурца. Вы можете применить их с полным успехом.

Кубики льда

В ситуации, когда у нас нет перечисленных выше ингредиентов, мы можем подумать о других.

Кубики льда – их можно найти в каждом холодильнике, а главное, они у нас никогда не закончатся. Положите на нужные места кубики льда и помассируйте, перемещая их от внешней стороны глаза к внутренней. Повторите действия несколько раз.

Чайные ложки

Положите нижнюю часть чайных ложек так, чтобы они касались области под глазами. Затем помассируйте ее несколько раз.

Фейсфитнес

Используйте пальцы – нет ничего лучше китайского фейсфитнеса. Массировать область вокруг глаз можно растиранием, «похлопыванием» кончиками пальцев и разминанием. Тогда мы не только избавимся от отеков, но и немного омолодимся.