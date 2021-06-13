Как сделать красивое многоярусное кашпо для цветов. Нужны керамические чаши и веревка

Дополнение интерьера дома живыми растениями стало одним из лучших и самых позитивных трендов в дизайне жилого пространства. Для этого придумано множество вариантов кашпо, вешалок, настольных флорариумов, но всегда есть возможность найти свежее решение или обратить внимание на опыт мам и бабушек. В нашем доме цветы в горшках постепенно заполняют комнаты, а теперь мне захотелось сделать подвесную многоярусную систему для нескольких лиан. Поискав варианты решений, предпочтение я отдала проекту из веревок, выполненному в технике макраме. Как выяснилось, в нашей семье уже были примеры таких кашпо, мне оставалось воспользоваться опытом мамы, чтобы сплести современный, стильный и простой в изготовлении подвес.

Что потребуется

Подвес выполнен для трех растений, но его ценность состоит в том, что всегда можно добавить или удалить ярусы.

Материалы:

3 керамических или глиняных горшка.30 метров веревки.Линейка или рулетка строительная.Деревянное кольцо для штор.Ножницы, суперклей.Саженцы живых растений.

Корзина для горшка

На первом этапе необходимо создать три плетеные корзины для каждого горшка в отдельности. Отрежьте от мотка веревки 8 кусков длиной по 1 метру. Выровняйте концы шнура и просто свяжите их узлом на одном краю. Затягивайте его как можно туже, от крепости узла зависит цельность оплетки.

Поставьте горшок донышком вверх на горизонтальную поверхность, уложите узел по центру. Распределите нити веревки по 4 сторонам кашпо, то есть должно получиться 4 пучка, состоящих из двух шнуров. Отступите от узла вниз, по длине веревки, 5-7 см, свяжите пару нитей узлом.

Рассоедините пары веревок, отступите от первого яруса узлов вниз 5-7 см, и свяжите следующий ряд узлов, сместив их положение в шахматном порядке.

Сделайте еще один отступ и создайте третий уровень узлов.

Повторите процесс для двух оставшихся горшков.

От частного к целому

Отрежьте от мотка 2 куска веревки длиной 3 метра. Сложите их пополам и проденьте место сгиба в деревянное кольцо, образовав петлю, проденьте через петлю концы шнура. Должно получиться 4 струны, свисающие с кольца, к ним будут крепиться кашпо.

Прикрепите узлом каждую из четырех опорных веревок к шнурам верхней корзины для горшка. Чтобы добиться одинаковой высоты расположения крепежных узлов, сделайте карандашные метки на длинных веревках, например на уровне 60 см от кольца. Завязывая каждый узел, нанесите в середину несколько капель суперклея.

Проверяйте положение соединений линейкой, это обеспечит строго горизонтальное размещение горшков в общей связке. Действуя аналогичным образом, закрепите оставшиеся 2 корзины, оставив между ними расстояние около 30 см.

Высадите саженцы в горшки, при отсутствии дренажного отверстия положите на дно мелкие камешки. Просверлите в намеченном месте отверстие в потолке, вкрутите надежный металлический крючок. Подвесьте веревочную конструкцию за общее кольцо, а после поместите в корзины растения в горшках.

Получился нарядный авторский декор для дома. Когда лианы подрастут, подвесное многоярусное кашпо приобретет очертания висячего экзотического сада. Предвкушаю этот момент и рада, что смогла сделать своими руками стильные держатели для растений.