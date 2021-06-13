Свой неудавшийся побег запомнит он теперь навек!

Эх, не дают покоя нашим людям лавры волка из «Ну, погоди!»… И неважно, что тот лез вверх, а наши подражатели все норовят спуститься по веревке вниз. Суть одна — ничем добрым лазанье доморощенных спортсменов обычно не заканчивается.

Невзирая на это, народ и по сей день считает героя культового советского мультсериала образцом для подражания. Не одно поколение выросло на «подвигах» этого легендарного неудачника, а все равно находятся среди россиян любители острых ощущений, забывающие, как печально завершаются такие эскапады.

Вот и башкирскому экспериментатору, видно, вступило в голову применить веревку как единственное средство спасения. Кто же гнался за беднягой? Как ни странно, вроде бы никто. Но не так все просто: бежал он из запертой квартиры через окно, гонимый зеленым змием, который, как вы знаете, может действовать почище разбойников с пистолетами.

Есть в Башкирии город под названием Салават, где и произошло сие курьезное событие. Один из тамошних алконавтов, коему страшно захотелось приложиться к бутылке, обнаружил себя запертым в квартире. Его благоверная, постоянные уговоры которой на любителя выпить никак не действовали, поступила в этот раз более радикально: закрыла его дома и ушла, не оставив страждущему ключей.

Вынести, что родимая жена решила таким жестоким образом отвратить его от пьянки, наш герой был не в состоянии. Трубы горели, душа рвалась к бутылке, и никакие препятствия не могли в тот момент его остановить — что уж говорить о каком-то третьем этаже!

Да и такое замечательное средство передвижения, как бельевая веревка, в хозяйстве нашлось: не пришлось рвать простыни и пододеяльники. Что может быть проще и в то же время гениальнее, чем спуститься по ней! Незадачливый альпинист устремился к окну и прицепил свой «канат». Он даже побеспокоился о руках и, надев перчатки, рванул вниз.

Да только норовистая веревка решила ни за что не выпускать пленника и застопорила движение, предательски обмотавшись вокруг его руки. Мужчина намертво завис прямо под окном третьего этажа и стал звать на помощь. Люди вызвали МЧС. Спасатели примчались через 10 минут. Им, конечно же, удалось освободить беглеца из злобного захвата.

Приземлившись, тот поведал всем свою душещипательную историю, которая, правда, умалчивает, в какую сумму обошлось ему такое приключение. Неужто наше государство оплачивает спасение бесталанных скалолазов, томимых жаждою горячительного?

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