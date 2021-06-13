В дни матчей Евро-2020 Дворцовый мост в Петербурге раскрасят в цвета ЛГБТ

Новая палитра цветов окрасит Дворцовый мост в Петербурге в дни чемпионата Европы.

Как рассказал губернатор Александр Беглов, город будет рад встретить не только футбольных фанатов со всей страны и мира, но и туристов любых гендеров. По его словам, цвета ЛГБТ-флага создадут Петербургу новый образ среди иностранцев и подчеркнут красоты главного символа северной столицы.

– Это поможет привлечь в город богатых туристов с нетрадиционной ориентацией, как это было во время Петербургского международного экономического форума, а богатые туристы принесут больше денег в бюджет, — подытожил Беглов.

У моста организовано дежурство Росгвардии, чтобы не допустить провокаций и столкновений иностранцев с еще нетолерантными местными жителями.

Также власти уже обсуждают выделение средств для аналогичной подсветки моста Ахмата Кадырова и Исаакиевского собора. Акцию, наравне со знаменитыми «Алыми парусами», собираются сделать ежегодной и проводить после ПМЭФ в дни так называемого “месяца гордости”, когда представители ЛГБТ-сообщества отмечают свои успехи и достижения.

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