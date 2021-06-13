 

В дни матчей Евро-2020 Дворцовый мост в Петербурге раскрасят в цвета ЛГБТ

13.06.2021, 7:59, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новая палитра цветов окрасит Дворцовый мост в Петербурге в дни чемпионата Европы.

Как рассказал губернатор Александр Беглов, город будет рад встретить не только футбольных фанатов со всей страны и мира, но и туристов любых гендеров. По его словам, цвета ЛГБТ-флага создадут Петербургу новый образ среди иностранцев и подчеркнут красоты главного символа северной столицы.

Дворцовый мост в Петербурге раскрасят в цвета ЛГБТ– Это поможет привлечь в город богатых туристов с нетрадиционной ориентацией, как это было во время Петербургского международного экономического форума, а богатые туристы принесут больше денег в бюджет, — подытожил Беглов.

У моста организовано дежурство Росгвардии, чтобы не допустить провокаций и столкновений иностранцев с еще нетолерантными местными жителями.

Также власти уже обсуждают выделение средств для аналогичной подсветки моста Ахмата Кадырова и Исаакиевского собора. Акцию, наравне со знаменитыми «Алыми парусами», собираются сделать ежегодной и проводить после ПМЭФ в дни так называемого “месяца гордости”, когда представители ЛГБТ-сообщества отмечают свои успехи и достижения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / Текила может исчезнуть с российских рынков

19.04 / Мнение: Россия вышлет 20 чешских дипломатов

16.11 / Перенесшая COVID-19 Дарья Донцова изменилась до неузнаваемости и осознала свои грехи

02.06 / Гению можно всё? – Личное мнение

18.08 / Скандалы: «Мы пробуем систему на прочность»

26.07 / Ученые опровергли “вулканическую” теорию вымирания динозавров

09.07 / Травма на работе привела к смерти женщины от редчайшей болезни спустя 8 лет

24.12 / Почему Путин завидует Израилю

25.09 / Мнение: Выступления в ООН показали, кто хуторянин, а кто глобалист

25.06 / Желание упасть в пропасть или Таинственный Зов Пустоты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика