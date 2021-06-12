Незаменимый элемент летнего дресс-кода: как вписать яркую рубашку в свой образ (модели и советы)

Рубашку можно без преувеличения назвать незаменимым предметом гардероба. Она является неотъемлемой частью делового костюма. Но кроме офисного дресс-кода рубашку можно интегрировать в кэжуальные образы. Она прекрасно сочетается как с юбками, так и с шортами. Не менее стильно смотрится рубашка в качестве жакета поверх платья или топа. Модели из натуральных тканей можно вписать в пляжный образ в сочетании с купальником. Летом-2021 особенно актуальны рубашки ярких оттенков: розовые, голубые, оранжевые, зеленые, синие и т.д. Чем ярче, тем лучше! В этой статье мы расскажем, как правильно внедрить стильную яркую рубашку в летний комплект.

Разбавьте черно-белую гамму

Кажется, нет ничего универсальнее простой белой рубашечки. Действительно, одежда белого цвета наиболее гармонично смотрится в деловых образах. Особенно в сочетании с черным.

Однако летом-2021 в фаворе рубашки ярких оттенков, которые напоминают скорее не об офисе, а о ярких тропических красках. И яркие вещи тоже отлично вписываются в образы различной стилевой направленности.

Комплект с белым топом и черной юбкой дополняйте ярким элементом в виде зеленой рубашки изо льна.

Модные инфлюэнсеры уже вовсю носят яркие модели. Так, наиболее очевидным является сочетание с простыми джинсами (главное фото). Рубашку при этом стоит носить в расстегнутом виде поверх облегающей футболки. Такой многослойный комплект смотрится стильно и привлекает внимание.

Сочетание ярких цветов

Рубашка яркого цвета должна не только эффектно выглядеть, но и быть приятной к телу. Летом выбирайте модели из натуральных дышащих материалов. Хороши модели из хлопка, льна и батиста.

Звезды стрит-стайла призывают не бояться ярких сочетаний. Так, вы можете комбинировать яркую желтую рубашку с изумрудными шортами и желтыми босоножками.

Не менее стильно смотрится сочетание яркой принтованной модели и укороченных шортов из денима.

Для эффектных вечерних луков подойдет прозрачная рубашечка из органзы. Чтобы лук не выглядел чересчур открытым, наденьте удлиненные брюки на высокой посадке. Сейчас в моде сочетание ярких оттенков, так что розовый и желтый вполне подружатся в одном образе.

Любите яркие комплекты? Составьте тотал-лук в оранжевом цвете. Бермуды прекрасно сочетаются с объемной рубашкой.

Свободный крой

Летом-2021 в моде модели оверсайз. Причем оверсайз должен быть максимальным и без приталенности. Рубашки свободного кроя можно носить в качестве платья.

Удлиненные модели прикрывают бедра и становятся уместными не только для пляжа, но и для города.

В городских джунглях дополняйте образ каркасными сумками и обувью на высоком каблуке.

Если вы используете рубашку в качестве пляжной туники, то дополните лук плетеной сумкой, широкополой шляпой и вьетнамками. А в городе примерьте стильные вьетнамки на каблучке.