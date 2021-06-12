Чтобы как по маслу: как жарить на сливочном и сколько его можно есть без вреда организму

О пользе сливочного масла до сих пор ведутся споры среди диетологов. Кроме того, не существует единого мнения о возможности жарить продукты с его применением. Врач-гастроэнтеролог О. Аришева развеяла все мифы о нем.

Общая информация

Сливочное масло представляет собой молочный продукт, жирность которого может варьироваться. Получают его посредством сбивания или сепарирования сливок. Исходным материалом, как правило, выступает коровье молоко.

Диетологи рекомендуют ежедневно употреблять сливочное масло, но в небольших количествах. В нем содержатся витамины А и Е, микроэлементы и другие полезные компоненты. Молочные жиры крайне важны для полноценного функционирования организма человека.

Сливочное масло принято считать высококалорийным продуктом. Однако оно хорошо усваивается организмом. В его составе присутствуют необходимые белки, жиры и углеводы. Также составляющими являются холестерин и трансжиры. Калорийность на 100 г – 662 ккал.

Историческая справка

Первые упоминания о сливочном масле датируются 3 в до н. э. На территории Древней Месопотамии были найдены таблички с процессом приготовления данного продукта.

В Ирландии и Шотландии сих пор находят так называемое болотное масло в торфяниках. Его закапывали, предварительно поместив в шкуры животных или деревянные ведра. По причине низкого содержания кислорода и высокой кислотности торфяники хорошо сохраняли масло в первозданном виде.

Польза и вред масла

В составе сливочного масла присутствуют насыщенные жиры. Их дефицит в рационе весьма опасен, поскольку они участвуют в синтезе гормонов. Кроме того, подобные жиры являются хорошим источником энергии.

Токоферолы, каротин и витамин Д также можно встретить в составе качественного сливочного масла. Первые являются своеобразными антиоксидантами, которые защищают клеточные структуры от свободных радикалов, предупреждают раннее старение. Витамин Д синтезируется под воздействием солнца. Однако в некоторых широтах его недостаточно. Поэтому люди испытывают серьезный дефицит данного витамина. Он крайне важен для хорошего иммунитета и усвоения кальция организмом. Именно поэтому витамин Д стоит принимать вместе с продуктами.

В составе сливочного масла присутствуют трансжиры и холестерин. Их чрезмерное употребление влечет развитие серьезных патологий, в том числе атеросклероза, обострения болезней желчного пузыря. Поэтому так важно всегда соблюдать норму и периодически контролировать показатели холестерина в крови. Если человек находится в группе риска возникновения перечисленных недугов, лучше минимизировать количество сливочного масла в рационе и обсудить данный вопрос с лечащим врачом.

Можно ли жарить на сливочном масле?

Ответ на данный вопрос всегда положительный. Однако важно уметь правильно термически обрабатывать. Приготовленные с его использование продукты получаются вкусными и ароматными. В процессе термической обработки формируется хрустящая корочка, которой не могут похвастаться блюда при жарке на обычном растительном масле.

Особенности готовки

Перед началом создания любого блюда с использованием сливочного масла сковородку рекомендуется слегка разогреть. Впоследствии необходимо поддерживать такой же температурный режим. Сливочное масло важно класть на раскаленную поверхность. Только после того как оно полностью растопится, можно приступать к процессу готовки.

Все манипуляции нужно совершать быстро. В противном случае блюдо получится горьким. Масло не предназначено для использования при высоких температурах. А время приготовления на нем не должно превышать 10 минут.

Разрешенные продукты

Яйца хорошо сочетаются со сливочным маслом. Для приготовления глазуньи необходимо предварительно растопить немного масла. Затем вбить яйцо и подождать 3 минуты.

Блины с применением данного продукта получаются очень вкусными. Им следует хорошо смазать поверхность сковороды, затем влить немного теста. Тесто обжаривают с двух сторон. В результате блины приобретают легкий сливочный привкус.

А вот готовить картофель, котлеты или мясо предпочтительнее на растительном, топленом варианте или сочетать его со сливочным в пропорции 1:2. Однако для готовки потребуется больше времени, чем обычно. Если использовать для картофеля или котлет исключительно сливочное масло, блюдо получится с горечью.