Как отличить амариллис от гиппеаструма. Куда смотреть, чтобы понять, что у вас

Амариллис и гиппеаструм: оба — красавцы, оба похожи друг на друга настолько, что люди путают их. Как же понять, что именно стоит на окне вашей квартиры? О том, в чем разница между гиппеаструмом и амариллисом — далее.

Луковица

И начнем с отличия, незаметного невооруженным глазом, — с луковицы. У гиппеаструмов и амариллисов они совершенно разные.

Луковица амариллиса имеет круглую, иногда грушевидную форму (если уход за растением хороший, она будет очень крупной), очень часто на ней нарастают детки. Выглядит вот так:

Луковица гиппеаструма тоже круглая, но только сверху. В нижней части окружность приплюснута. Вот так вот она выглядит:

Листья

Другое отличие кроется в листьях. У гиппеаструмов они широкие, видом напоминают ремень с шероховатой поверхностью. Как правило, их четыре, один из которых поддерживает стрелку. У амариллиса лист узкий и тонкий (до 3 см), но длинный.

Обратите внимание и на листья в период цветения. Если речь идет про амариллис, то в такой период он сбрасывает листья, отдавая все силы в граммофоны. По окончании цветения у растения наступает период покоя, который обычно длится около 3 месяцев.

Гиппеаструмам листья не мешают цвести, но растение периодически сбрасывает их для отдыха.

Период цветения

Теперь о главном — о цветении, которое происходит в разное время.

Если ваш оконный житель распускается в начале или середине осени, тогда вы явно имеете дело с амариллисом, потому что гиппеаструмы распускаются в холода, перед началом марта.

Амариллис отдает в период цветения так много сил, что луковицы хватает только на одну стрелку в год (сильные иногда выпускают по две за один раз). Гиппеаструмы могут цвести чаще — 2, а то и 3 раза (при хорошем уходе и внесении правильных подкормок).

Стебель

Выпущенный цветонос тоже способен рассказать многое. Так, у гиппеаструмов стебель пустой. Если надавить на него, то останется вмятина (делать этого не нужно — стрелка, скорее всего, завянет и не зацветет).

У амариллисов цветонос твердый и мясистый. Но он совершенно не приспособлен к использованию цветка в букете: если его срезать, то граммофоны быстро завянут, не простояв ни дня.

С гиппеаструмами все намного проще: флористы нередко используют их для создания интересных композиций.

Цветы: размер и количество

Уникальность цветков амариллиса поистине удивляет. Как только наступает пора цветения, луковица выпускает минимум один стебель, на котором распускаются 10-12 цветков удивительной красоты. Шесть лепестков каждого граммофона как две капли воды похожи друг на друга. Глядя на них, возникает такое ощущение, что их старательно выливал очень талантливый мастер.

У гиппеаструмов все скромнее. Как только наступает пора цветения, луковица выпускает высокую стрелку (около 70-80 см), на которой распускаются от 2 до 6 соцветий. Размеры граммофонов гиппеаструма крупнее тех, которыми цветет амариллис, а лепестки не так похожи друг на друга не только по форме, но и по окраске. Тем не менее, красоты растения это нисколько не убавляет.

Аромат

И, наконец, еще одно отличие растений — в аромате. Пожалуй, по этому признаку различить растения проще всего. У гиппеаструмов его нет вообще, а вот амариллисы пахнут очень нежно и тонко.

К сожалению, некоторые недобросовестные продавцы пытаются выдать гиппеаструм за амариллис. Чтобы не быть обманутым, очень важно научиться различать эти растения.

И вот еще что важно знать: в природе существует более 90 видов гиппеаструмов и всего один амариллис, поэтому верить в рассказы про “уникальный сорт” не стоит. Но даже в случае ошибки и покупки не того комнатного цветка расстраиваться не стоит: и гиппеаструмы, и амариллисы хороши в своем цветении, они способны украсить интерьер любого дома и стать яркими, красивыми жителями подоконника, где много солнечного света с непрямыми лучами.